Esperan que Patrulla Caminera no abandone peligroso cruce de Pedrozo tras retiro de semáforo

Con la decisión oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de retirar el polémico semáforo en el cruce de Pedrozo y clausurar temporalmente dicho paso, la atención ciudadana se centra ahora en el desempeño y la responsabilidad que tendrá la Patrulla Caminera para evitar que la zona se convierta en un caos vehicular aún más peligroso.

A la espera de que culminen las obras del viaducto y la pasarela, infraestructura que debió concluir a mediados del año, la indicación de la ministra Claudia Centurión prevé un fuerte despliegue de inspectores en los retornos estratégicos de Hugua Hu, Pedrozo y Kurusu Peregrino.

Sin embargo, pobladores y conductores expresan su escepticismo y exigen una presencia permanente y efectiva en las calles para resguardar la seguridad vial.

El trágico accidente que días atrás se cobró la vida de seis personas reavivó el reclamo de los vecinos, quienes consideran que la ineficiencia institucional y las demoras en las obras de fondo continúan exponiendo a los transeúntes a un riesgo mortal.

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Reflotan escrache a agentes de la Caminera en Pedrozo: “Estamos desayunando”

La incertidumbre sobre la efectividad de los controles no es casual. En la zona volvieron a viralizar un vídeo grabado en febrero de 2026, cuando un ciudadano encaró y escrachó a dos agentes de la Patrulla Caminera que permanecían encerrados dentro de su patrulla en pleno cruce de Pedrozo, mientras los semáforos no funcionaban.

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En aquella oportunidad, ante los reclamos del indignado conductor por la inacción en el sitio de mayor siniestralidad de la Ruta PY02, uno de los uniformados intentó justificarse respondiendo: “Estábamos desayunando... Nosotros vinimos para la cobertura”.

La respuesta desató el enojo del hombre que los increpó duramente: “¡Bájense a hacer su trabajo! El cruce más peligroso donde siempre ocurren accidentes y ustedes tienen que venir a sentarse”.

Con el retiro definitivo del semáforo previsto para este viernes y la pasarela aún en construcción, los pobladores exigen que la Patrulla Caminera garantice que sus efectivos actúen con responsabilidad y no repitan episodios de desidia en un punto donde cada segundo de descontrol puede traducirse en una nueva tragedia.

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