Semáforo de Pedrozo será retirado este viernes, anuncia MOPC

A casi una semana del accidente de tránsito que dejó seis muertos, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, anunció que este viernes 21 de agosto será retirado el semáforo ubicado en el cruce Pedrozo, Ypacaraí.

La información fue comunicada por la secretaria de Estado a través de un video publicado anoche en sus redes sociales, luego de una reunión con responsables de la concesionaria Rutas del Este.

“El viernes quitamos el semáforo, cerramos los cruces y Patrulla Caminera en los retornos y en cruce Hugua Hu, Pedrozo y Kurusu Peregrino”, reveló.

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Buscan acelerar obras del paso a desnivel

Centurión indicó, además, que impartió instrucciones precisas a la concesionaria encargada sobre las medidas que deberán ejecutarse en la zona y aseguró que se adoptarán todas las acciones necesarias para resguardar a los usuarios de la ruta.

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Entre las principales disposiciones, mencionó la aceleración de las obras del paso a desnivel en el cruce Pedrozo, acompañada de una reorganización del tránsito para reducir los plazos previstos de ejecución.

“Hay que reencauzar el tráfico para trabajar y acelerar el período de trabajo y hacerlo más rápido. En vez de los 20 días, hacerlo en la mitad, por eso es que vamos a estar gestionando todo el tránsito de la zona. Igualmente, la cartelería es importantísimo; vehículos pesados a la derecha”, declaró.

Enfoque en camioneros y seguridad vial

La titular del MOPC también enfatizó la necesidad de reforzar la comunicación con los transportistas de carga, considerando que el fatal accidente se produjo tras un presunto desperfecto en el sistema de frenos de un camión con carga de ladrillo.

“A los camioneros es fundamental que vaya todo un equipo y se les hable con megáfono: qué es el freno motor, qué es lo que tienen que hacer, que vayan por el carril derecho, que usen la rampa que está a tantos metros, que la velocidad es a paso de hombre y tienen que entrar a paso de hombre”, manifestó.

Asimismo, adelantó que se trabajará con los pobladores de la zona para garantizar desplazamientos seguros mientras duren las intervenciones viales.

Soluciones para peatones y comunidad educativa

Otro de los puntos abordados por la ministra fue la situación de la comunidad educativa de la Escuela Rosa Catalina Ventre, ubicada en la compañía Pedrozo.

Padres y docentes habían expresado preocupación por los riesgos que representa la circulación vehicular y por la falta de infraestructura adecuada para peatones.

Ante estos cuestionamientos, Centurión planteó la posibilidad de instalar veredas u otras alternativas que permitan una circulación más segura para estudiantes, docentes y vecinos de la zona.