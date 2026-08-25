Viuda de Alejandro Ramos va a juicio por el secuestro de Félix Urbieta

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado N° 3, Rosarito Montanía, remitió a la instancia de juicio oral y público la causa por el secuestro del ganadero Félix Urbieta Ramírez abierta contra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos (53), considerada como ex integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y participante activa del Ejército del Mariscal López (EML), cuyo líder de este último era el abatido Alejandro Ramos Morel.

La mujer fue acusada por el fiscal Federico Delfino, el 24 de febrero de 2026, por los supuestos hechos punibles secuestro (art. 126), privación de libertad (art. 124), coacción (art. 120), coacción grave (art. 121), extorsión (art. 185) y extorsión agravada (art. 186), todos del Código Penal y también por el artículo 2 de la Ley 4024/2010 que castiga los hechos relacionados a la actividad terrorista, según el Auto Interlocutorio (AI) N° 178 de la jueza Montanía.

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La audiencia preliminar concluyó este lunes 24 de agosto, cuando la magistrada resolvió rechazar varios de los incidentes planteados por el abogado defensor de Lourdes Ramírez, José Ramón Álvarez, de no admisión probatoria de copias simples, de no admisión y nulidad de sobres abiertos, así como el cambio de calificación y el pedido de procedimiento abreviado, además de elevar a la etapa de juicio la causa.

El proceso penal contra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos inició el 26 de octubre de 2017, con la imputación N° 13 presentada por el fiscal Carlo Magno II Alvarenga, pero como permaneció en rebeldía hasta el 23 de febrero de 2025 cuando pudo ser capturada, es que el caso pudo proseguir y sustanciarse las diligencias judiciales.

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En el marco de este expediente cabe resaltar que, inicialmente se tramitó ante el juzgado penal de garantías de Horqueta, a cargo de la entonces jueza Ondina María Cabral Cabrera, quien el 27 de marzo de 2025, tras la captura de Ramírez de Ramos, se declaró incompetente y remitió el expediente a la capital donde quedó a cargo de la jueza Rosarito Montanía.

Acusada participó en secuestros de Zavala, Arlan y Edelio, según Fiscalía

Según los antecedentes del caso, en 2008 se llevaban a cabo diligencias investigativas relacionadas al secuestro del ganadero Luis Alberto Lindstron Picco (asesinado por el EPP el 31 de mayo de 2013). En medio de esas actividades se allanó la propiedad del matrimonio conformado por Alejandro Ramos Morel y Lourdes Bernarda Ramírez, en la compañía Ybyraty, Horqueta, departamento de Concepción.

En el referido lugar también se pudo ubicar un campamento del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En este punto específicamente, se incautaron evidencias tales como un termo en cuyo interior habían US$ 28.000, producto del pago por la liberación de Luis Lindstron.

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Desde ese evento, Lourdes Ramírez de Ramos y Alejandro Ramos, se mantuvieron en la clandestinidad como integrantes del grupo EPP. La Fiscalía, según destaca el AI N° 178, refirió que mientras fue epepista Lourdes Ramírez tuvo adiestramiento militar y fue adoctrinada sobre la revolución, por parte de los principales líderes Osvaldo Villalba Ayala, Manuel Cristaldo Mieres, Liliana Villalba Ayala, y otros más.

Parte del entrenamiento que recibió Ramírez consistió en la preparación física, manejo de armas de combate automática y semiautomáticas, fabricación de explosivos y afines, planeamiento para ataques o emboscadas a las fuerzas públicas y establecimientos rurales, secuestros y métodos de supervivencia en condiciones extremas, según parte de la acusación fiscal que se transcribe en el AI N° 178.

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A ello se suma que, también tuvo participación en los secuestros del ganadero y ex senador Fidel Zavala, además del joven Arlan Fick Bremm y el suboficial de la Policía Edelio Morínigo Florenciano.

MP afirma que acusada participó de otro secuestro, pero con otro grupo criminal

La Fiscalía también refirió que Lourdes Ramírez de Ramos permaneció en filas del EPP hasta enero del 2015. Debido a conflictos internos, tanto ella como su pareja Alejandro Ramos y los hijos de ambos, Lourdes Teresita Ramos Ramírez y Alejandro Antonio Ramos Ramírez, fueron expulsados del EPP y fundaron en 2016 el Ejercito del Mariscal López (EML), con los mismos lineamientos ideológicos que el EPP.

Es así que, según los datos de la investigación, Lourdes Ramírez de Ramos permaneció en forma activa la acusada hasta el día de su captura, el 22 de febrero del 2025.

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La incautación de evidencias y su análisis dan cuenta sobre la intervención de Lourdes Ramírez como parte del EML. Entre estas, la Fiscalía expuso tomas fotográficas en las que se puede ver a Lourdes Ramírez posando acompañada de otros miembros del EML, todos con armas largas. Estas imágenes fueron incautadas el 26 de julio de 2023 de la vivienda perteneciente a Inocencia López de Alvarenga y Luis Ramírez Gamarra.

Durante su militancia en el grupo, bajo el objetivo de obtener recursos financieros el mismo, Lourdes Ramírez de Ramos y Alejandro Ramos, planificaron el secuestro de Félix Urbieta Ramírez. Para concretar el crimen, encargaron a sus hijos Alejandro Ramos Ramírez, alias “Guaraní”, y Feliciano Bernal Maíz, alias “Mbocaya”.

Los hermanos llegaron el 12 de octubre de 2016, a las 19:30, hasta el establecimiento ganadero “San Francisco”, donde interceptaron y privaron de su libertad a Félix Urbieta Ramírez. Inicialmente exigieron como pago para su liberación la suma de US$ 500.000, pero luego bajaron su pretensión a US$ 350.000, y establecieron como fecha tope para el pago el 31 de enero de año 2017.

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Cabe señalar que, el día en que se cumplió el plazo para el pago, fue la vez en la que la familia de la víctima de secuestro recibió un video como prueba de vida de Urbieta, convirtiéndose ésta en la última imagen donde se lo observa con vida.

Juicio por secuestro de Arlan Fick y Edelio Morínigo está pendiente

Además de que debe afrontar juicio por el secuestro de Félix Urbieta, Lourdes Ramírez de Ramos también debe estar sentada en el banquillo de los acusados en otra causa, específicamente por los secuestros del joven Arlan Fick Bremm, registrado el 2 de abril de 2014 a manos del EPP en su casa ubicada en Paso Tuyá (Concepción) y liberado el 25 de diciembre de 2014.

También se le atribuye haber participado en el secuestro del policía Edelio Morínigo Florenciano, ocurrido el 5 de julio de 2014, dentro de la estancia Macchi Cué, ubicada en la localidad de Arroyito, departamento de Concepción. Del mismo hasta hoy día continúa desaparecido.

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Por ambos casos, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, el 13 de mayo de 2026, y el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado N° 2 Osmar David Legal Troche, resolvió que la causa por los secuestros Arlan Fick y Edelio Morínigo se discuta en juicio oral.

Acusada por terrorismo tiene condena por apología al delito

El pasado 26 de julio de 2026, el Tribunal de sentencia estuvo integrado por los jueces Gloria Hermosa (presidenta), Darío Báez y Christian González, condenó a Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos a 10 años de cárcel los hechos punibles de apología del delito y atentados contra la existencia del Estado y el orden constitucional.

De acuerdo con las pruebas sostenidas en juicio por la Fiscalía y los antecedentes del caso, los hechos se remontan a un material audiovisual grabado en una zona boscosa del departamento de Concepción en diciembre de 2013 y difundido a través de medios de comunicación entre el 19 y el 20 de enero de 2014.

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En dicho video, el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) realizó un llamamiento en el que reivindicaba la “lucha de clases” como único medio para acceder al poder e instaurar un “gobierno de los pobres”,emitiendo además expresiones e instigaciones a la violencia contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas.

En el video aparecía Lourdes Ramírez vistiendo indumentaria alusiva al grupo armado y portando una escopeta calibre 12, posando junto al entonces líder del EPP, Osvaldo Villalba, mientras este incitaba al levantamiento armado y realizaba descalificaciones hacia el Estado paraguayo.