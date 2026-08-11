Santo Domingo: Municipalidad de Asunción asfixia a comercios tras bloqueo por obras

Comerciantes gastronómicos de Santo Domingo que sufrieron por más de un año el encierro de sus locales, como consecuencia del fallido proyecto de desagüe pluvial, denuncian una marcada falta de empatía por parte de la Municipalidad de Asunción. Reclaman que, a menos de quince días de haberse habilitado el tránsito en el cruce de la avenida Augusto Roa Bastos y Nuestra Señora del Carmen, inspectores municipales ya irrumpieron al menos en dos oportunidades para exigir la regularización inmediata de los tributos.

Los emprendedores reconocieron que sus patentes comerciales vencieron precisamente en el periodo en el que sus establecimientos permanecían completamente aislados y sitiados por las zanjas. Lejos de considerar el perjuicio ocasionado, los funcionarios de la comuna exigen que se pongan al día, sin contemplar los meses de inactividad forzada. “Nos vienen a reclamar que tenemos vencido un documento, siendo que la calle tardó más de un año en habilitarse”, dijo uno de los afectados.

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Ante este escenario de hostigamiento oficial, los afectados solicitan a la Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), un plazo mínimo que les permita “salir del pozo” en el que la propia comuna los metió. “Que nos den un tiempo de gracia por todo el perjuicio que nos hicieron”, reclamaron, cuestionando la desidia institucional. Molestos ante el estado de indefensión, exigieron responsabilizar al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista): “¿Por qué no le reclaman a Nenecho?, ¿por qué no van a exigirle a él si por su culpa tuvimos que cerrar?”.

Los afectados reclaman además que el prolongado cierre de las arterias derivó en una drástica reducción del personal y despidos masivos, dejando a numerosas familias sin sustento económico. “Ya la mitad del plantel se quedó sin trabajo, a quienes tuvimos que indemnizar y ahora que por fin estamos sacando la pata del lodo nos vienen a presionar, siendo que ellos ni siquiera terminaron bien su obra”, agregaron.

Escombros, veredas destruidas y peligro constante: el paisaje que dejó el municipio

Pese a la esperada habilitación del tránsito vehicular, los pobladores denuncian que la zona continúa operando en condiciones paupérrimas y de total abandono urbano. La avenida Roa Bastos sigue albergando pesados caños de concreto, montículos de tierra, piedras y restos de materiales de construcción que bloquean por completo los espacios de estacionamiento.

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Las veredas originales, construidas por los propios frentistas, fueron destruidas durante las excavaciones y reemplazadas de forma deficiente con hormigón. En otros tramos, los accesos peatonales fueron simplemente cubiertos con arena y escombros sueltos, obligando a los transeúntes a arriesgarse caminando sobre la calzada o sobre el pasto.

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A los inconvenientes estructurales se suma una creciente sensación de inseguridad debido a la nula iluminación nocturna en las esquinas intervenidas. La presencia de materiales abandonados en la vía pública ha propiciado incidentes recurrentes que ponen en zozobra a los vecinos y transeúntes.

Vecinos denunciaron un grave episodio reciente donde personas adictas, los conocidos “chespis”, hicieron rodar pesados caños de hormigón por la pendiente pronunciada de la avenida. Esta acción puso en inminente riesgo la integridad física de los habitantes y a los vehículos estacionados.

El origen del caos: 500 días de retraso, bonos desviados y obras fantasmas de Nenecho

Estas obras forman parte del cuestionado paquete de desagües pluviales impulsado originalmente por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Las obras fueron prometidas con los bonos G8 (2022), pero el dinero fue desviado por su gestión a gastos corrientes, en su mayoría a salarios, generando una crisis financiera y de infraestructura en la capital.

Los trabajos en la cuenca de Santo Domingo acumulan más de 500 días desde su palada inicial, casi el doble del plazo establecido para su finalización. Los reportes de la propia comuna indican que la obra apenas alcanza un 35% de avance. En calles como Agustín Pío Barrios y Melvin Jones, en el barrio Manora, las labores se encuentran totalmente paralizadas, según denuncian los vecinos.

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El monumental retraso de estos proyectos de infraestructura pluvial tiene su raíz principal en el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8. La intervención sobre la gestión de Rodríguez, a cargo de Carlos Pereira, documentó que el dinero fue desviado mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

Rodríguez renunció en agosto de 2025 ante la inminencia de su destitución y una mayoría colorada en la Junta Municipal eligió a Bello en su reemplazo. Pese al desastre en el que dejó la capital, Nenecho se postuló para volver a ser concejal en las internas, pero no lo logró, mientras la ANR postula a Camilo Pérez (ANR-cartista), también cartista, para la Intendencia de Asunción.