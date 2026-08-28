Gremios educativos piden al Gobierno un reajuste salarial del 8%

Hoy se registró una reunión entre representantes de los distintos gremios educativos con el Gobierno, representado por los ministros Luis Ramírez, de Educación, y Óscar Lovera, de Economía.

Al respecto, Miguel Marecos, presidente del Sinadi, aseguró que el gremio de directores y supervisores tiene “una línea de diálogo hasta el último minuto”.

Asimismo, confirmó que el sector busca y pide al Estado un reajuste salarial del 8% ante una “devaluación del poder adquisitivo” del 11%, sin embargo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se argumentarían problemas por “plata”.

“Hoy el ministro Lovera nos plantea un 2.5%; que es lo único que nos pueden dar para el próximo año. Nosotros creemos que eso es no irrisorio, es insuficiente”, citó.

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Propuestas de los educadores

Ante la propuesta del Gobierno, Marecos confirmó que la alternativa que sería presentada en los próximos días sería una adenda a través del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y así lograr el buscado 8% para el año que viene.

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“Aunque sea gradual, no que te diga tajante 2,5%, hagámoslo de forma gradual. Vamos a sentarnos a discutir; la pelota está en el campo del Ministerio de Economía. Que se dialogue”, instó.

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