Campesinos se acoplan a huelga de médicos y cortan la Ruta PY01 en Misiones

En el marco de la quinta jornada consecutiva de protesta nacional del sector salud, la huelga médica sumó un respaldo clave en el interior del país con la adhesión de la Organización Campesina de Misiones (OCM). Centenares de agricultores y profesionales sanitarios bloquean de forma intermitente la Ruta PY01 a la altura del Cruce Santa María, en el distrito de San Ignacio.

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La movilización cobra singular relevancia por la cercanía geográfica con el departamento de Itapúa, donde se aguarda el arribo de más manifestantes en coincidencia con el desarrollo de la fecha paraguaya del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

“Somos los mayores usuarios de los hospitales”

La OCM es una organización que nuclea a unas 14.000 familias rurales en distritos como San Ignacio, Ayolas, Santa Rosa y San Juan Bautista. Su presidente, Mario Talavera, fundamentó el acompañamiento del sector campesino señalando la severa crisis de insumos que afecta a los centros asistenciales de la zona.

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“Hacemos una semana de lucha de los médicos porque es una causa nacional. En Misiones sufrimos el vaciamiento de los hospitales: ya no hay medicamentos ni insumos. Nosotros somos los mayores usuarios de los hospitales de la región”, detalló.

Talavera adelantó que entre 200 y 300 miembros de la OCM continuarán llegando al punto de concentración y advirtió que intensificarán su presencia durante la siguiente semana si las autoridades gubernamentales no brindan respuestas concretas.

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“Sacamos de nuestro bolsillo para ayudar a los pacientes”

Por su parte, el Dr. Mario Acosta, dirigente médico de San Ignacio, recriminó el abandono estatal y la falta de empatía del Ministerio de Salud Pública.

“Hace cinco días que el Gobierno no nos escucha y nos sentimos solos y abandonados. Lastimosamente, encima de nuestros bajos salarios, los médicos tenemos que hacer vaquitas de nuestro propio bolsillo para comprar remedios a nuestros pobres compatriotas”, lamentó.

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El referente explicó que las medidas en el Cruce Santa María contemplan cortes intermitentes de hasta 15 minutos cada media hora para no interrumpir completamente el tránsito, manteniéndose en coordinación directa con los dirigentes movilizados en Encarnación y Asunción. En el sitio se concentran médicos procedentes de Ayolas, San Juan, Santa Rosa, Santa María y San Ignacio.