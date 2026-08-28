Huelga de médicos: Odontólogos exigen implementar la carrera sanitaria

En medio de un escenario de alta tensión para la salud pública paraguaya, donde los médicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) cumplen hoy su quinto día de huelga general exigiendo mejoras laborales y salariales, el Sindicato de Odontólogos que también dependen de Salud Pública irrumpió en el debate público con un comunicado que aboga por una profunda reflexión estructural.

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Ante la protesta que mantiene paralizados varios servicios, los odontólogos hicieron un llamado urgente para evitar que los trabajadores se dividan.

Odontólogos hacen un llamado para “no dejar a nadie atrás”

En un comunicado emitido hoy, el sindicato parte de una realidad que todos los trabajadores sufren: la plata ya no rinde igual debido a la suba de precios y la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, los odontólogos advierten que conseguir mejoras para un solo grupo no puede significar dejar de lado al resto del personal.

El sindicato resalta que en los hospitales y puestos de salud no solo trabajan los médicos y odontólogos. También están los bioquímicos, las enfermeras, los técnicos, el personal de limpieza y los administrativos. Aseguran que sin la ayuda de todos ellos, la atención a los enfermos simplemente no funcionaría.

Carrera Sanitaria: la solución que todos esperan

Los odontólogos ponen sobre la mesa una propuesta que se viene pidiendo desde hace años: la implementación de la Carrera Sanitaria.

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Explicado de forma sencilla, el sindicato afirma que la carrera sanitaria permitiría:

Premiar el esfuerzo , los años de trabajo, los títulos y la capacitación de cada trabajador.

Evitar que los aumentos de sueldo se den a dedo o por favoritismos políticos.

Organizar de manera justa los salarios de todo el personal que sostiene los hospitales públicos.

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El gran desafío que ahora tiene el Ministerio de Salud no es solo lograr que los médicos vuelvan a sus puestos, sino sentarse a dialogar con todos los sectores. El Sindicato de Odontólogos afirma que si el Gobierno no crea un plan de sueldos que incluya a médicos, odontólogos, enfermeras y personal de apoyo por igual, los paros y la mala atención van a seguir afectando a la gente más humilde que depende de la salud pública.