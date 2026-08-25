Petta niega “orden superior” para apurar registro de título de Rivas

En su declaración en el juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, el exministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta San Martín afirmó que el dictamen del Abg. José Casañas Levi (fallecido el 18 de noviembre de 2024), que recomendó al MEC anular el registro del titulo de abogado del ahora acusado, se basó sobre cuestión registral, por lo tanto resultó insuficiente.

“El informe de Casañas Levi era insuficiente, era una cuestión registral no sobre un hecho punible. Yo no podía tomar como suficiente esa información aportada porque la ley me imponía a mí, como ministro, sujetarme a la carta orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, que establece la intervención de la auditoría interna sobre actos administrativos realizados, como es en este caso el registro de un título de grado”, expresó Petta, quien declaró por medios telemáticos desde el exterior.

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El extitular del MEC remarcó que el dictamen de Casañas Levi, quien estaba a cargo del Departamento de Transparencia y Anticorrupción de la cartera de Estado, no hablaba de irregularidades en el certificado de estudios de Hernán Rivas, tampoco de que el ahora acusado no estudió la carrera de Derecho ni si su título de abogado era ilegal.

Según Petta, lo que Casañas Levi señaló en su dictamen fue que la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana tenía que estar catastrada en el Cones; sin embargo, la auditoría interna del MEC concluyó que la entrada en vigencia de la norma que exigía el catastro de la carrera fue posterior al funcionamiento de la institución universitaria.

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Al respecto recordó que Asesoría Jurídica del MEC analizó el dictamen del departamento a cargo de Casañas Levi, y recomendó la apertura de una investigación sobre las conclusiones del informe, específicamente respecto a la recomendación de abrogar (anular) el registro del título de Hernán Rivas. “Por eso yo ordenó la auditoría interna”, remarcó Petta.

Petta niega “orden superior” a favor de Hernán Rivas

Consultado por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Ortiz sobre el tiempo que tardó el Ministerio de Educación y Ciencias en registrar el título de abogado de Hernán Rivas, el exministro Petta argumentó que ni el dictamen de Casañas Levi ni la conclusión de auditoría interna del MEC advirtió sobre alguna irregularidad en ese aspecto.

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“No conocí ese detalle que después se publicó en la prensa”, afirmó Petta en relación a los 6 minutos (desde las 12:50 hasta las 12:56) que tardó la Dirección de Registro de Títulos de Grado del MEC en registrar el título de Rivas, en fecha 9 de junio de 2020.

Consultado si dio la orden para apurar el registro del título de Rivas, en atención a lo manifestado por la testigo Andrea Estigarribia, quien habló de una “orden superior” para acelerar el trámite, Petta fundamentó que no tenía contacto con los funcionarios de la institución que estaba a su cargo. “Nunca contacté en particular con ningún funcionario”, aseguró.

Respecto a la pregunta de la defensa, de si en algún momento Hernán Rivas le pidió que apure el registro de su título de abogado, el exministro del MEC afirmó que nunca habló con el ahora exsenador acusado “ni por vía telefónica”.

Auditoría del Ejecutivo y supuesto “cajoneo”

Por otro lado, Eduardo Petta negó que el Ministerio de Educación y Ciencias haya cajoneado documentos remitidos por la Universidad Sudamericana, con el objetivo de ocultar información sobre el ahora acusado Hernán Rivas.

Además, el testigo del Ministerio Público se refirió a la auditoría del Poder Ejecutivo sobre el proceso del registro del título de Hernán Rivas, cuya conclusión en fecha 30 de diciembre de 2020, que hubo una resolución del Cones 463 donde se catastró la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana.

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Petta resaltó que el dictamen de Auditoría del Ejecutivo señalaba que “hay debilidades en el control”, por lo que recomendó al Viceministerio de Educación Superior que ajuste los controles, señalando específicamente el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 5713/2019, pero luego indicó que el Cones catastró la carrera de Derecho, “como subsanando las debilidades”, según puntualizó.

Auditoría del MEC tras dictamen de Casañas Levi

Otro testigo que también declaró en la audiencia de este martes 25 de agosto es Casimiro Marín, funcionario del Ministerio de Defensa y comisionado en el Ministerio de Educación y Ciencias desde el 20 de marzo de 2019 hasta el 13 de julio de 2021, donde ocupó el cargo de director general del equipo encargado de la auditoría interna de gestión administrativa sobre el registro del título de abogado de Hernán Rivas.

Detalló que el objetivo de la auditoría era la revisión del debido proceso, es decir, buscar los documentos presentados por la Universidad Sudamericana; en consecuencia se verificó la autenticidad de los documentos firmados por el rector de la Universidad Sudamericana Euclides Acevedo, el decano Óscar Rodríguez Kennedy y la secretaria general Nancy Barúa.

“El entonces ministro Petta ordenó la auditoría porque la Dirección de Transparencia que estaba a cargo del doctor José Casañas Levi, quien dudaba de la autenticidad de los documentos. No era habitual que se realicen auditorías sobre informes emanados de otras dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias”, admitió el testigo. Es decir, dicho análisis se realizó solo en el caso del título de Hernán Rivas.

Grave omisión en contra de auditoría del MEC

Marín aseguró que el equipo auditor revisó si se cumplió con el debido proceso, en cuanto a los requisitos establecidos por la Resolución N° 2424/2016 para el registro de títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias; en este caso el de Hernán Rivas.

Sin embargo, al ser consultado por la presidenta del Tribunal María Fernanda García de Zúñiga respecto al acta de evaluación y fecha de la evaluación, datos que la Resolución N° 2424/2016 exige estén incluidos en el certificado de estudios, el testigo respondió que “no sabría responder” por qué la contraauditoría realizada por la dirección a su cargo no tuvo en cuenta dicha omisión en el documento de Hernán Rivas.

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El testigo afirmó que el equipo auditor tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución N° 5713/2019, por la cual se aprobó la unificación de los trámites de registro y legalización de títulos expedidos por universidades, y amplió los requisitos exigidos mediante Resolución N° 2424/2016. “Los auditores eran de mi confianza, ellos me dijeron que todo estaba en regla”, remarcó Marín.

Suman alumnos que no vieron a Rivas en la universidad

Los últimos testigos en declarar en la sexta audiencia del juicio oral que afronta Hernán Rivas fueron Carlos Alberto Carvalho y Ana Elizabeth Araújo, alumnos de la Universidad Sudamericana que cursaron la carrera de Derecho entre los años 2011 y 2015 en la filial Luque, donde supuestamente estudió el ahora acusado.

“Nunca le vi a Hernán Rivas”, afirmó Carvalho al ser consultado por los agentes del Ministerio Público si conocía al exsenador colorado como alumno de la institución. Agregó que en su curso eran entre 15 y 20 alumnos, las clases eran de forma presencial y los docentes llamaban lista para consignar la asistencia.

Por su parte, Araújo manifestó que Hernán Rivas no fue su compañero y que tampoco lo vio en la institución, en el tiempo que cursaron la carrera. La alumna detalló que en el 2020 registró su título en el MEC, a través de un gestor; y que dicho trámite tardó cerca de dos meses.

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El juicio oral continuará el próximo miércoles (2 de septiembre), a las 8:30, con la declaración de más testigos propuestos por el Ministerio Público, entre ellos el diputado cartista Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara Baja.