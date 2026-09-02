¿Afecta a tu carrera? Gobierno promete más control de acreditaciones vencidas

La Presidencia de la República emitió el 31 de agosto un decreto que reorganiza la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), con una dirección enfocada en fiscalizar carreras universitarias con acreditaciones vencidas o pendientes. Plantean reforzar controles y son unas 40 las ofertas de grado afectadas.

Se trata del Decreto N° 6713 “por el cual se modifica la estructura orgánica de la Aneaes y se crea la Dirección General de investigación, innovación y Formación para a calidad”. Según la normativa, esta nueva oficina general debe encargarse del seguimiento permanente del estado de acreditación de las carreras, cuya certificación es obligatoria. Además, debe identificar aquellas que no han sido evaluadas o cuya acreditación se encuentra vencida o próxima a vencer, para luego elaborar informes periódicos al respecto.

Otro punto relevante de la nueva norma es que esta dirección debe preparar informes técnicos, estudios e investigaciones sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, los resultados de los procesos de evaluación y acreditación y el impacto de la formación impartida, a fin de proveer evidencia para la toma de decisiones institucionales y para la política pública de educación superior.

¿Cuáles son las carreras afectadas con el nuevo decreto?

En el inciso “e” del tercer artículo del decreto, se indica que el nuevo espacio creado en la Aneaes deberá igualmente proponer, con base en los informes, estudios e investigaciones elaborados, el ordenamiento y la priorización de las convocatorias a los procesos de evaluación y acreditación.

Lea más: De Cartes a Riera: el historial de maniobras de los rectores para esquivar las acreditaciones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ello, tendrá que establecer criterios objetivos de prelación para las evaluaciones, según lo establecido en la Ley N° 2072/2003, sus modificaciones y las reglamentaciones vigentes.

La reglamentación vigente actualmente ya tiene diez años, que es la Resolución N° 195/16, serían unas 40 las ofertas de grado afectadas. A continuación, te citamos cuáles son:

Ciencias de la Salud

Medicina

Enfermería

Odontología

Obstetricia

Farmacia

Nutrición

Kinesiología y Fisioterapia

Bioquímica

Psicología

Trabajo Social

Fonoaudiología

Tecnología de Alimentos

Biología

Instrumentación Quirúrgica

Licenciatura en Ciencias Mención Química

Licenciatura en Química Industrial

Óptica y Contactología

Psicopedagogía

Ciencias Exactas e Ingeniería

Ingeniería y sus combinaciones

Arquitectura

Licenciatura en Matemáticas y sus combinaciones

Licenciatura en Informática

Ciencias de la Vida y Ecológicas

Agronomía y sus combinaciones

Veterinaria

Zootecnia

Ciencias Humanísticas y Sociales

Derecho

Ciencias de la Educación

Notariado o equivalente

Licenciatura en Lenguas

Licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales (Historia, Filosofía, otras)

Licenciatura en Educación Inicial

Licenciatura en Educación Escolar Básica

Licenciatura en Educación Artística y sus modalidades

Licenciatura en Deportes

Licenciatura en Ciencias Básicas

Ciencias Empresariales

Contaduría Pública

Administración y sus combinaciones

Economía

Marketing

Ingeniería Comercial

Comercio Internacional y afines

Hotelería y Turismo y sus equivalentes

Ciencias Policiales y Militares

Licenciatura en Ciencias Policiales y afines

Licenciatura en Ciencias Militares

Programas de posgrado

Especializaciones médicas en general

Titular de Aneaes: “Casi todas las carreras de grado están incluidas”

El presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, aseguró que este decreto refuerza la reglamentación para evaluar y acreditar “casi todas las carreras” de grado vigentes en el Paraguay.

“El decreto cierra casi todas las carreras existentes, al menos las de grado, según nuestra resolución vigente que es la 195”, manifestó.