¿Afecta a tu carrera? Gobierno promete más control de acreditaciones vencidas

La Presidencia de la República emitió el 31 de agosto un decreto que reorganiza la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), con una dirección enfocada en fiscalizar carreras universitarias con acreditaciones vencidas o pendientes. Plantean reforzar controles y son unas 40 las ofertas de grado afectadas.
Se trata del Decreto N° 6713 “por el cual se modifica la estructura orgánica de la Aneaes y se crea la Dirección General de investigación, innovación y Formación para a calidad”. Según la normativa, esta nueva oficina general debe encargarse del seguimiento permanente del estado de acreditación de las carreras, cuya certificación es obligatoria. Además, debe identificar aquellas que no han sido evaluadas o cuya acreditación se encuentra vencida o próxima a vencer, para luego elaborar informes periódicos al respecto.
Otro punto relevante de la nueva norma es que esta dirección debe preparar informes técnicos, estudios e investigaciones sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, los resultados de los procesos de evaluación y acreditación y el impacto de la formación impartida, a fin de proveer evidencia para la toma de decisiones institucionales y para la política pública de educación superior.
¿Cuáles son las carreras afectadas con el nuevo decreto?
En el inciso “e” del tercer artículo del decreto, se indica que el nuevo espacio creado en la Aneaes deberá igualmente proponer, con base en los informes, estudios e investigaciones elaborados, el ordenamiento y la priorización de las convocatorias a los procesos de evaluación y acreditación.
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Para ello, tendrá que establecer criterios objetivos de prelación para las evaluaciones, según lo establecido en la Ley N° 2072/2003, sus modificaciones y las reglamentaciones vigentes.
La reglamentación vigente actualmente ya tiene diez años, que es la Resolución N° 195/16, serían unas 40 las ofertas de grado afectadas. A continuación, te citamos cuáles son:
Ciencias de la Salud
- Medicina
- Enfermería
- Odontología
- Obstetricia
- Farmacia
- Nutrición
- Kinesiología y Fisioterapia
- Bioquímica
- Psicología
- Trabajo Social
- Fonoaudiología
- Tecnología de Alimentos
- Biología
- Instrumentación Quirúrgica
- Licenciatura en Ciencias Mención Química
- Licenciatura en Química Industrial
- Óptica y Contactología
- Psicopedagogía
Ciencias Exactas e Ingeniería
- Ingeniería y sus combinaciones
- Arquitectura
- Licenciatura en Matemáticas y sus combinaciones
- Licenciatura en Informática
- Ciencias de la Vida y Ecológicas
- Agronomía y sus combinaciones
- Veterinaria
- Zootecnia
Ciencias Humanísticas y Sociales
- Derecho
- Ciencias de la Educación
- Notariado o equivalente
- Licenciatura en Lenguas
- Licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales (Historia, Filosofía, otras)
- Licenciatura en Educación Inicial
- Licenciatura en Educación Escolar Básica
- Licenciatura en Educación Artística y sus modalidades
- Licenciatura en Deportes
- Licenciatura en Ciencias Básicas
Ciencias Empresariales
- Contaduría Pública
- Administración y sus combinaciones
- Economía
- Marketing
- Ingeniería Comercial
- Comercio Internacional y afines
- Hotelería y Turismo y sus equivalentes
Ciencias Policiales y Militares
- Licenciatura en Ciencias Policiales y afines
- Licenciatura en Ciencias Militares
Programas de posgrado
- Especializaciones médicas en general
Titular de Aneaes: “Casi todas las carreras de grado están incluidas”
El presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, aseguró que este decreto refuerza la reglamentación para evaluar y acreditar “casi todas las carreras” de grado vigentes en el Paraguay.
“El decreto cierra casi todas las carreras existentes, al menos las de grado, según nuestra resolución vigente que es la 195”, manifestó.