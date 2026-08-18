De Cartes a Riera: el historial de maniobras de los rectores para esquivar las acreditaciones

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), había denunciado en la última sesión del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que rectores de universidades habían recurrido a otros ministros para intentar frenar la disposición oficial de no registrar más títulos universitarios si es que las carreras de grado y de posgrado no están acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Luego de estas declaraciones, trascendió que los rectores de universidades - principalmente privadas-, mantuvieron dos encuentros con el ministro del Interior, Enrique Riera, a espaldas del MEC. Si bien el tema principal fue supuestamente la incorporación de estas instituciones al Plan Sumar (prevención del uso de drogas en niñas, niños y adolescentes), uno de los temas tratados fue el de las acreditaciones de carreras.

Ocurre que el MEC determinó que para el 2028 todas las carreras de grado y de posgrado deberán estar acreditadas (o haber iniciado el proceso de certificación de calidad), para contar con el registro de títulos que emiten cada año.

En estas reuniones con Riera participaron Washington Torreani, rector de la cuestionada Universidad Leonardo Da Vinci, José Altamirano, rector de la Universidad María Serrana y presidente del Consejo de Rectores, Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana y parte del grupo “Elevé”, del cual también forma parte la Universidad Sudamericana (caso Hernán Rivas). Igualmente, Clarito Rojas, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).

Cuando los rectores recurrieron a Cartes para imponer a un aliado en el Cones

El 22 de mayo del año pasado, rectores miembros de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (Apup), recurrieron a nada más y nada menos que Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con un pedido especial: que impulse la candidatura de Enrique López Arce, director de Empleos del Partido Colorado, como presidente del Cones.

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En ese entonces, el lobby también era en contra de una decisión del MEC. El titular de la cartera, Luis Ramírez, había anunciado que él mismo presidiría el Cones, tras la repentina salida de Federico Mora de la entidad, quien era el que ejercía como presidente director del Consejo.

“Proponemos al doctor Enrique López Arce, como candidato idóneo para asumir la representación del ministro en la presidencia del Cones”, habían declarado los miembros de la Apup, sobre López Arce. Entre los firmantes de la nota están el rector de la Universidad Americana y en ese entonces secretario general del Cones, Sergio Duarte, el rector de la Unigran, Juan “Yoyito” Denis, el rector de la Universidad Autónoma San Sebastián, Fulgencio Ozorio, entre otros.

Coincidencia. El pasado 10 de agosto, Enrique López Arce, quien se da a conocer como “experto en empleo” se recibió de doctor en Gestión Pública y Privada por la Unigran, cuyo rector fue uno de los firmantes de la nota dirigida al expresidente de la República.

Rectores niegan “lobby”, pero cuestionan tiempos para acreditar

Intentamos comunicarnos con Sergio Duarte, presidente de la Apup y rector de la Universidad Americana -parte del grupo Elevé, también propietario de la Universidad Sudamericana (caso Hernán Rivas)-, pero no respondió nuestro mensaje a través del Whatsapp.

El rector de la Unigran, Juan “Yoyito” Denis había afirmado en conversación con ABC Color que están en desacuerdo con la obligatoriedad de acreditar todas las carreras en los próximos dos años. No obstante, alegó que no existe ningún lobby ni movimiento en contra de esta medida.

En mayo del año pasado, tras las críticas de varios sectores académicos, los rectores de la Apup debieron desistir de su intención de promover la figura de López Arce en el Cones.