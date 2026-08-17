“Ya es demasiado”: MEC ratifica que no registrará títulos sin acreditación a partir de 2028

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se ratificó esta mañana, en su crítica hacia un grupo de rectores de universidades públicas y privadas, que hacen lobby para postergar la acreditación de carreras de grado y de posgrado, que son obligatorias para el registro de títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a partir del 2028. Fue durante la presentación del archivo digital denominado “Memoria escrita de un gigante 1845-1904”.

“Le dimos tres años más, y ahora quieren tres años más. Me parece que ya es demasiado. ¿A qué grupo de alumnos le podés pedir que no se le exija acreditación? No estamos pidiendo nada fuera de lugar, estamos pidiendo el deber ser de hace 20 años”, dijo sobre las universidades e institutos de educación superior, que deben registrar obligatoriamente todas sus ofertas en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Ramírez también advirtió que la intención de los rectores, de eludir los controles, termina salpicando la legitimidad de sus propias instituciones, en un ambiente inundado de títulos de dudosa procedencia. “Hoy todo el mundo desconfía de los títulos. Es un daño para las universidades públicas y privadas, porque su propio producto es el que está en crisis y en juego en la sociedad”, apuntó.

La semana pasada trascendió luego de una denuncia realizada por el propio titular de la cartera educativa, que un grupo de rectores había recurrido al ministro del Interior, Enrique Riera, para pedirle que haga de intermediario ante el Gobierno, para volver a postergar las acreditaciones hasta el 2030.

Pese a lobby de rectores, Ramírez desligó a Riera del conflicto

Al ser consultado sobre las gestiones que realizaron autoridades universitarias en el Ministerio del Interior para frenar los controles de Aneaes, Ramírez intentó matizar la figura de su par del Gabinete, Enrique Riera, asegurando que mantiene un diálogo constante con él por cuestiones de seguridad.

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“El problema no es el ministro Riera, el problema es que algunos rectores buscan la manera de evadir la ley y la normativa. Si hay un grupo que está buscando otras artimañas, lógicamente también tenemos que poner las cosas en claro”, afirmó el titular del MEC, en defensa de su par.

Según confirmaron fuentes a ABC Color, directivos del Consejo de Rectores se reunieron el pasado 15 de julio con el ministro del Interior, Enrique Riera —ex titular del MEC durante el gobierno de Horacio Cartes—, para pedirle que interceda ante el Ejecutivo en busca de posponer las exigencias de acreditación.

En el encuentro participaron Washington Torreani, rector de la cuestionada Universidad Leonardo Da Vinci, José Altamirano, rector de la Universidad María Serrana y presidente del Consejo de Rectores, Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana y parte del grupo “Elevé”, del cual también forma parte la Universidad Sudamericana (caso Hernán Rivas). Igualmente, Clarito Rojas, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).

Rectores niegan “lobby”, pero rechazan la acreditación obligatoria

Juan Antonio “Yoyito” Denis Pintos, exdiputado liberal, rector y propietario de la Universidad Gran Asunción (Unigran), fue otro de los rectores presentes en la reunión con Riera. Alegó que el tema central fue incluir a las universidades en el Plan Sumar del Gobierno Nacional, que busca la prevención de la adicción a las drogas en niñas, niños y jóvenes, y que como uno de los temas secundarios, se mencionó la preocupación por las certificaciones de calidad.

Admitió que no están conformes con la resolución del MEC, que obliga a acreditar todas las carreras universitarias, con la condición de que no registrarán los diplomas.

Archivo digital contiene periódicos históricos del Paraguay

El ministro de Educación, Luis Ramírez, brindó estas declaraciones sobre los rectores de universidades, tras la presentación de un archivo digital histórico, que contiene 100.000 páginas sobre periódicos desde 1845 a 1904, incluyendo ediciones de El Paraguayo Independiente, el primero del Paraguay.

La iniciativa es del exembajador de Estados Unidos en el país, James Caldwell Cason y su hijo, Cason Junior, quien fue el encargado de curar las obras mediante el uso de Inteligencia Artificial.