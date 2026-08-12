Aneaes: solo el 18% de las carreras de Nutrición están acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) lanzó esta mañana un informe sobre la situación de las carreras de grado en Nutrición, ofertadas en universidades públicas y privadas e institutos de educación superior.

El reporte contiene igualmente un análisis sobre la producción de títulos de grado de esta especialidad en Paraguay, utilizando datos del registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y de los procesos de evaluación y acreditación de la Agencia. El período de estudio abarca los años 2022 al 2025.

El MEC registró 1.337 títulos de licenciatura en Nutrición, de los cuales 870 -o sea el 65,1%-, corresponden a instituciones con carreras acreditadas. “Los restantes 467 títulos, equivalentes al 34,9%, fueron emitidos por instituciones sin acreditación vigente en esta especialidad”, dice el reporte oficial.

Aunque una mayoría de los registros de títulos fueron promovidos por ofertas con certificación de calidad, la Aneaes afirma que de 53 carreras de Nutrición habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), apenas 11 tienen acreditación vigente. Es decir, solo 18% tienen sello de garantía en el país.

Acreditación en Nutrición: los desafíos pendientes en Paraguay

Según la Aneaes, el hecho de que los diplomas universitarios emitidos estén concentrados mayormente en carreras con acreditación, refleja una mejor capacidad formativa y de trayectoria en el área, a pesar de que son más las ofertas existentes que no tienen calidad.

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“El informe también identifica desafíos pendientes”, indican desde la entidad acreditadora. Seis instituciones permanecen sin un proceso evaluativo activo, esto implica que no se presentaron a la última convocatoria para ser acreditadas por la Aneaes. Solo estos 6 institutos concentran 163 títulos registrados entre 2023 y 2025.

Por otro lado, seis instituciones sin acreditación vigente se incorporaron al circuito evaluativo mediante las convocatorias 2025 y 2026. Estos locales emitieron en conjunto 304 títulos, equivalentes al 65,1% de los títulos lanzados por instituciones sin acreditación vigente durante el período analizado.

“La formación en Nutrición posee relevancia estratégica para el sistema sanitario, por su incidencia en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, la atención clínica y comunitaria, la seguridad alimentaria y la promoción de hábitos saludables”, expresan. Remarcan que en este contexto, fortalecer los procesos de evaluación y acreditación resulta fundamental para consolidar la calidad de la formación profesional en esta disciplina.

La distribución de los títulos por carreras acreditadas

Las 11 carreras acreditadas por la Aneaes en Nutrición pertenecen a 10 instituciones que emitieron, en conjunto, 870 títulos entre 2023 y 2025, y son: