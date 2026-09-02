Médica VIP del Poder Judicial: exnuera de Benítez Riera cobra más de G. 8 millones por trabajar solo 24 horas

La reumatóloga Laura Geraldine Bordenave Gamarra llegó al cargo en el Poder Judicial el 1 de enero de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenía como presidente al ministro Luis María Benítez Riera, quien poco tiempo después se convertiría en su suegro. La profesional estuvo casada hasta este año (2026) con el también médico Luis María Benítez Sienra, hijo del ministro del máximo tribunal.

Según del portal de funcionarios del Poder Judicial, el salario de Bordenave está presupuestado en los G. 8.210.000, con una carga horaria de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, aunque no se especifica los días de atención. Además, figura como contratada en el Instituto de Previsión Social (IPS), con una remuneración de G. 3.939.915, por atender los lunes y viernes de 7:00 a 13:00.

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Ante las sospechas por la superposición horaria, el medio digital El Observador accedió a un registro en el cual figura que Bordenave trabaja efectivamente de 7:00 a 13:00 en el Poder Judicial, pero solo los días martes. Es decir, solo seis horas semanales y veinticuatro horas mensuales, dato confirmado por fuentes anónimas.

La División de Asistencia Médica depende de la Dirección de Bienestar de Personal, cuya titular es la psicóloga Nury Llanes, hermana de la ministra de la Corte Suprema de Justicia María Carolina Llanes.

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De acuerdo con el sitio web de la Corte, en la División de Asistencia Médica atienden urgencias clínicas, consultas por patologías específicas y controles generales en las áreas de clínica médica, medicina familiar, reumatología, traumatología, psiquiatría, gastroenterología y hematología.

Nuera de Benítez Riera cobró incluso sin trabajar

La funcionaria judicial Laura Geraldine Bordenave Gamarra había obtenido una licencia con goce de sueldo para capacitarse en México, donde vivió junto a su marido entre 2014 y 2018, y cobró más de G. 200 millones sin trabajar.

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Al retornar, ambos consiguieron cargos en el IPS. Marido y mujer fueron nombrados en la misma fecha, 9 de abril del 2018, y asumieron también en la misma fecha, 16 de abril del 2018, a través de la Resolución Nº 215/2018.

En sus últimas declaraciones juradas publicadas en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), Bordenave no consignó que es funcionaria en el Poder Judicial y solo anotó su cargo como médica contratada en el IPS.

Hijos y esposa de Benítez Riera, con “jugosos salarios” del Estado

Los cuatro hijos del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera poseen cargos en la función pública, la mayoría con sueldos envidiables. Su hijo mayor, Luis María Benítez Sienra es médico de IPS y de Salud; María Monserrat Benítez Sienra es fonoaudióloga del IPS; María Verónica Benítez Sienra es asistente en el Ministerio Público y María Sofía Benítez Sienra es funcionaria de Yacyretá.

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Entre el ministro Benítez Riera, sus cuatro hijos y su esposa, la directora general de Garantías Constitucionales María Verónica Lina Sienra Bertón; cobran del Estado alrededor de G. 132.128.126 todos los meses, lo que por año representa la suma de G. 1.717.665.638.

En primer lugar, su cónyuge, María Verónica Lina Sienra Bertón, es directora de Garantías Constitucionales, desde el año 2012; sin embargo, pese a que no posee grado universitario, cobra un salario mensual de G. 22.399.791.

Su hijo mayor, Luis María Benítez Sienra, es médico cardiólogo y ocupa cargos tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el Ministerio de Salud (Hospital Militar y Hospital San Jorge). Entre ambas instituciones cobra G. 27.738.830 por mes. Aparte, ejerce su profesión en el sanatorio La Costa.

Su hija María Monserrat Benítez Sienra es fonoaudióloga del IPS, donde cobra G. 2.899.048 por trabajar tres días a la semana, según datos abiertos.

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Su otra hija, María Verónica Benítez Sienra, es asistente en el Ministerio Público, con un salario de G. 14.181.000; mientras que su también hija María Sofía Benítez Sienra es funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá, donde en el 2023, ya cobraba G. 17.906.690.

Clan Benítez Riera cuesta casi G. 1.500 millones al año

Otro miembro de su clan del ministro Luis María Benítez Riera es su hermano, Santiago Eduardo Benítez Riera, quien es funcionario judicial con salario de G. 15.060.000, de acuerdo con la nómina de funcionarios del Poder Judicial.

A su vez Sara Araujo de Benítez, consuegra del ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera, también es funcionaria del Poder Judicial y su sueldo es de G. 5.796.745. Es la madre de Eduardo Benítez Araujo, “yerno de oro” de Benítez Riera, la semana pasada renunció al cargo director de Planificación y Selección del Personal ante los escándalos que involucran a su suegro.

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La hermana del yerno, Sofia Coral Benítez Araujo, también integra el grupo y su remuneración es de G. 9.967.670.

El actual vicepresidente primero de la Corte igualmente consiguió que sean nombrados su nuera, Laura Bordenave Gamarra (gana G. 8.210.000) y el hermano de esta, José Bordenave Gamarra, con sueldo de G. 4.723.000.

En conclusión, el clan familiar del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera se embolsa al mes la suma G. 175.885.541, lo que al año hace un monto total de G. 2.286.512.033 (aguinaldos incluidos).