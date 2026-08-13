Hugo Ramírez se arrepiente de haber propuesto a Hernán Rivas para el JEM

En el marco del juicio oral y público que afronta el exsenador Hernán Rivas por la supuesta falsificación de su título universitario de abogado, el exdiputado Hugo Ramírez compareció este jueves en calidad de testigo. Ramírez fue una pieza importante en 2020, ya que ofició de proponente por la bancada de Honor Colorado para que Rivas asuma como representante de la Cámara Baja ante el JEM, en reemplazo de Ramón Romero Roa.

Durante su declaración ante el Tribunal, Ramírez dejó en evidencia la falta de rigor en el Congreso para la designación de representantes ante órganos extrapoderes. Ante las consultas de la jueza sobre si Rivas presentó algún documento para acreditar su profesión, el exdiputado admitió que lo hizo “solo verbalmente”.

Ramírez justificó que en aquel momento “no había ninguna duda de si su título era real o falso” y que ni siquiera le consultaron en qué universidad había estudiado, en qué año se graduó o quiénes fueron sus profesores. “Eso no me compete a mí”, respondió a la pregunta, reiterando en varias ocasiones que la remoción de Romero Roa y el nombramiento de Rivas respondieron estrictamente a una “decisión política”.

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“Principio de buena fe” y arrepentimiento

A su salida de la sala de juicios orales, el exparlamentario conversó con los medios de prensa y reconoció el impacto de las irregularidades que hoy tienen a Rivas en el banquillo de los acusados.

Consultado si se arrepiente de haber dado su voto y propuesto a Rivas en el pleno, Ramírez admitió su error. “Después de ver todo lo que ocurrió, lógicamente uno se arrepiente por todo lo que puede significar un daño institucional. Hoy, mirando el diario del lunes, me arrepiento de haber sido el que solicitó en la Cámara de Diputados”, expresó.

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Pese a esto, el exdiputado evitó calificar a Rivas de impostor, señalando que “eso va a dirimir la Justicia”, y argumentó que la bancada cartista actuó en su momento movida por la confianza. “Nosotros tomamos la decisión por el principio de buena fe, de lo que él nos había manifestado. La obligación de saber con certeza si tenía o no título no correspondía a la Cámara de Diputados”, se excusó.

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Una elección unánime en Honor Colorado

Sobre cómo se gestó la candidatura internamente, Ramírez relató que durante una reunión de la bancada de Honor Colorado se consultó quiénes de los presentes eran abogados. Aunque recordó que el actual senador Derlis Maidana también ostentaba el título, la decisión del bloque fue “unánime” a favor de Hernán Rivas.

“David nos aseveró que él era abogado. Entonces procedimos a los siguientes pasos, que era conversar con las demás bancadas, obtener la mayoría y hacer la designación”, relató Ramírez. Finalmente, la maniobra política logró el respaldo de otros sectores, lo que culminó con el juramento de Rivas basándose únicamente en su propia afirmación verbal.

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