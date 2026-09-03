MEC: tras denuncia por planillerismo, reubican a primo del intendente de Luque

La denuncia fue presentada por la propia directora de la Escuela Básica N°5575 San Luis Gonzaga de Luque, Zunilda Centurión, luego de que el profesor Justo Miguel Rodríguez Echeverría rechazara firmar un acta por ausencias reiteradas, e intentara comisionarse fuera de plazo. El denunciado es primo del intendente Carlos Echeverría (ANR-cartista).

Pese a percibir G. 7.613.332 por 114 horas cátedra y supuestamente no asistir a su lugar de trabajo, que es la escuela en cuestión, Francisco Canatta, el director de Educación del Departamento Central -dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)-, resolvió sustituirlo en aula y premiar al educador, con un traslado temporal a una supervisión administrativa de la misma ciudad.

Esta decisión se tomó el viernes 25 de agosto, tras una reunión en una mesa técnica conformada para analizar el caso. Participaron el docente denunciado, Francisco Canatta, el abogado Édgar López, supervisor de la cartera educativa, y la directora de la institución escolar.

El acuerdo suscrito en la mesa técnica dispone que el educador cumpla funciones en una supervisión a cargo de Graciela Galeano, mientras se evalúa la documentación, además de asegurar la designación de un docente sustituto para no perjudicar las clases de los niños, según el acta firmado por Canatta y otros participantes. Las ausencias se dan presuntamente desde julio.

Lo que dice la denuncia de la directora luqueña

Según la nota de la directora Zunilda Centurión, el docente incurrió en reiteradas ausencias injustificadas que motivaron la redacción de un acta el pasado 10 de julio. En el documento se le notificaron sus funciones como auxiliar administrativo y apoyo pedagógico, pero el profesor se negó a firmar y amenazó con no retornar tras las vacaciones de invierno.

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Posteriormente, el primo del jefe comunal de Luque, presentó reposos médicos en cadena y solicitó su comisionamiento fuera de plazo, pedido que la dirección rechazó por improcedente.

“No cumple como corresponde sus funciones correctamente por llegada tardía, ausencias reiteradas, reposo médico constante y por realizar otras funciones en el mismo turno horario (función privada como abogado, sin contar la autorización correspondiente). Lo cual se considera una falta grave tener otras funciones en el mismo horario pedagógico que debe desempeñarse en la institución como docente” (sic.), apunta el documento presentado por la directora ante la supervisión local.

La denuncia remarca además que el profesor intentó amedrentar a las autoridades del plantel docente, advirtiendo con judicializar el caso y recurrir a instancias superiores. Aún así, el MEC decidió otorgarle el premio de ir a una supervisión.

¿Habrá sumario para el primo del intendente?

Las pruebas contra el pariente del intendente Carlos Echeverría, fueron entregadas a la jefa de Movimiento del Personal del MEC, Zunilda Fretes, quienes se habrían comprometido a elevar el grave hecho a la Asesoría del MEC, para un eventual sumario administrativo de modo a investigar al docente por varias irregularidades.

Justo Miguel Rodríguez Echeverría, ratificó en contacto con ABC que están dando apertura a una acción legal por la persecución laboral, hostigamiento y difamación hacia su persona.

“Me calificaron de planillero cuando eso no es así. Siempre asistí a mi lugar de trabajo; es más, cumplía varias funciones y tengo cómo probar. En ocasiones muy remotas faltaba, como todos, cuando era así enviaba reemplazante, o llegaba minutos más tarde. Pero de eso no pasaba, y en todas las instituciones esto es normal. Pero nunca dejé de asistir”, afirmó.

No obstante, en una nota firmada por el profesor el 28 de julio, el mismo admite “mi imposibilidad para el cumplimiento a cabalidad con el horario laboral que me ha asignado, esto debido a los motivos que igualmente ya le he reiterado en varias ocasiones de manera personal, por lo que solicito ponga mi cargo a disposición de la supervisión correspondiente a manera de evitar mayores mal entendidos o alguna discrepancia que podría surgir a causa del caso en cuestión” (sic.).