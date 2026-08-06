Antiplanilleros: Con ordenanza buscan frenar contrataciones en épocas electorales en Asunción

En el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) una iniciativa popular busca la aprobación de una ordenanza para combatir la contratación de hurreros y planilleros en pleno año electoral en la Municipalidad de Asunción.

La Comuna capitalina tiene una superpoblación de personal que desangra una buena parte del dinero de los contribuyentes en detrimento de las obras de infraestructura que la ciudad necesita.

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La contratación de “funcionarios” generalmente se hace en pleno año electoral y para ubicar a “hurreros y punteros” con salario municipal.

El proyecto que fue presentado en mayo pasado y, a la fecha tiene 33 firmas, pero necesita llegar a las 10.000 para que sea tratado en el pleno de la Junta Municipal de Asunción.

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¿De que trata el proyecto?

El objetivo del proyecto es poner fin al planillerismo y al uso electoral de la Municipalidad de Asunción, mediante la regulación estricta de las contrataciones de personal, la transparencia total de la nómina de funcionarios y la prohibición de incorporaciones con fines ajenos al servicio público.

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Además, se prohibiría toda nueva contratación de personal bajo cualquier modalidad en años de elecciones internas y municipales en Asunción.

Se pretende prohibir la creación de nuevos cargos o categorías en la estructura del personal municipal, ampliar o prorrogar contratos existentes más allá de su vigencia original, y otorgar aumentos salariales extraordinarios o bonificaciones no previstas en el presupuesto aprobado.

Por último, se busca también que se cree un Registro Municipal de Dotación de Personal, de acceso público y gratuito, que deberá publicarse y actualizarse mensualmente en el portal oficial de la Municipalidad de Asunción.

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Si sos asunceno y estás interesado en apoyar la iniciativa popular, debes ingresar a la página de la Justicia Electoral y buscar el proyecto para firmarlo.

En Asunción, dos candidatos a intendentes se pronunciaron abiertamente sobre el planillerismo. Camilo Pérez, el candidato del Partido Colorado indicó que “no le molesta y que no se tocaría a ninguno”. Sin embargo, la candidata de la oposición, Soledad Núñez, prometió “barrer con el personal ocioso”.