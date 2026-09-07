Del colapso de ascensores a pisos que ceden: el calvario de trabajar en la nueva sede del MEC

Aumentan los reclamos y el malestar de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tras mudarse al nuevo edificio que forma parte del complejo de oficinas del Gobierno en la zona del Puerto de Asunción, cuyo costo fue superior a los US$ 100 millones, pero que presenta constantes fallas en sus instalaciones, según las denuncias.

El Sindicato de Funcionarios de la cartera (Sifemec) ya remitió dos notas de denuncia al titular del MEC, Luis Ramírez. En los reclamos, que se realizan desde hace dos meses, detallan una invasión de cucarachas, la falta de habilitación de salidas de emergencia y la desorganización en los horarios de apertura y cierre de la Torre 1, ocupada por los empleados.

Esta mañana, cientos de trabajadores quedaron varados en la planta baja debido a que ninguno de los ocho ascensores funcionaba. La situación afectó severamente a personas con lesiones o enfermedades y a adultos mayores, impedidos de subir por las escaleras hasta los 15 pisos que conforman la sede.

“Desde que estamos acá, muchos funcionarios ya se quedaron atrapados en el ascensor. El viernes se quedaron cuatro veces adentro y hoy los elevadores amanecieron sin funcionar. En el transcurso del día se solucionaron dos ascensores, pero uno es exclusivamente para el uso del ministro”, lamentó un funcionario en contacto con ABC.

Falta de agua y olor a cloaca en los pisos superiores

Falta de agua suficiente y filtración del poco líquido vital que llega hasta lo alto de la Torre 1, son otros dramas que siguen “flotando” en el local nuevo. “Hay un olor nauseabundo, parece cloaca lo que emana de los sanitarios. Así estamos todos los días desde que nos mudamos acá”, denunció una funcionaria del piso 6.

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Rubén Irala, de Sifemec, agregó una parte de las placas del piso en una de las oficinas se hundió mientras un funcionario caminaba por el sitio. “Hay un montón de dramas en la infraestructura que necesitan una solución ya integral y no ir tapando agujeros, literalmente, como están haciendo”, reclamó el sindicalista.

Agregó que como es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la entidad encargada de la obra, el MEC se lava las manos. “Hay cocinas por ejemplo que no están terminadas todavía y tampoco hay respuestas sobre eso”, argumentó. Recordó incluso la caída de las chapas de aluminio que sirven de revestimiento de la fachada y que ponen en peligro la integridad física de funcionarios y de la ciudadanía en general.

Desde el MEC indicaron que no responderán sobre los reclamos de sus propios funcionarios, alegando que la obra está a cargo de otra entidad pública.