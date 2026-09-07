Crisis sanitaria: senadores disidentes ven con buenos ojos la creación de un comité especial

La convulsión institucional y sanitaria provocada por la ola de renuncias masivas de profesionales de la salud —que incluye a más de 200 anestesiólogos a nivel nacional y a 21 médicos especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram)— derivó en una fuerte ofensiva política en la Cámara de Senadores.

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La preocupación de los legisladores radica en el inminente colapso de los hospitales de referencia e interior de la República, provocado por la salida voluntaria de más de 400 médicos y especialistas clave que denuncian falta de insumos, medicamentos básicos y una postergada reestructuración salarial.

“El ministro miente al decir que no hay dinero”, dice Samaniego

La senadora Lilian Samaniego expresó el dolor e impotencia que genera ver la dimisión en bloque de los profesionales de blanco que cumplieron un rol trascendental durante la contención de la pandemia del COVID-19.

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“Me duele, no sé ni cómo expresar que 21 médicos del Ineram hayan renunciado. Los médicos que salvaron miles y miles de vidas en la pandemia hoy renuncian. Qué dolor, qué impotencia. No va más”, aseveró la legisladora.

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🔸 La mayoría de las vacancias irán destinadas al personal de blanco.#ALaGran730 #MóvilABC- Claudio Genes.



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Samaniego fue enfática al remarcar que la cuenta regresiva está en marcha, puesto que el plazo legal para la aceptación definitiva de las renuncias de los médicos nombrados vence de manera improrrogable este viernes, mientras que el personal contratado cuenta con un margen de tiempo superior.

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Ante esta encrucijada, apuntó de manera directa hacia la cúpula del Ejecutivo por la falta de apertura: “Los médicos ya demostraron de todas las maneras que están abiertos al diálogo, pero está en el sector del Ejecutivo, por parte del Ministerio de Economía y por parte de la ministra de Salud, la falta de voluntad política”, subrayó.

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El senador Antonio Barrios instó a médicos a ir al sector privado para generar más ingresos, pero admitió que el Poder Ejecutivo tardó en dialogar con ellos.#MóvilABC- @MarielaFretes2.



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La senadora cuestionó la veracidad de las declaraciones vertidas desde el equipo económico sobre la escasez de recursos. “Digo y me ratifico: el ministro miente. Porque durante todo este tiempo dijo que ‘no hay plata’ y de repente encuentra 60 millones de dólares”, insistió.

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Para ella, con ese monto ya se puede pagar el piso salarial. “Si antes decía disponibilidad imposible, ahora quiero una disponibilidad posible. Le pido por Dios, ministro, encuentre la plata, porque yo sé que la hay. Esto se tiene que levantar antes del viernes”, adelantó.

Necesidad de un piso salarial

Samaniego ratificó además su propuesta de establecer un “primer piso salarial” para igualar y ordenar la escala del sector médico (fijado en 7 u 8 millones de guaraníes), la cual considera la única vía viable y sostenible en el tiempo a ser debatida en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Frente a las críticas mediáticas, la parlamentaria defendió con vehemencia la formación académica de los profesionales: “No se puede comparar con otra profesión. Estamos hablando de gente que salva vidas, que estudiaron primero 6 años para lograr ser médicos y posteriormente 3 años de residencia. Su familia, ministro, sus seres queridos recurren a los médicos para curarse. El afectado es el pueblo humilde que va a los hospitales y no encuentra especialistas ni medicamentos básicos”, explicó.

Juan Afara: “Si no podemos resolver esto, quiere decir que somos demasiado inútiles”

Por su parte, el senador Juan Afara confirmó que desde su bancada vienen manteniendo contacto constante con los gremios médicos desde hace semanas y coincidió en la urgente necesidad de formalizar la mesa de trabajo legislativa sin restricciones de horario para llegar a un acuerdo.

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“Hoy todo el mundo está asustado porque los médicos están en crisis y necesitamos que esto no suceda. Imagínate la renuncia de más de 400 médicos y especialistas, eso causa una crisis profunda en los hospitales. Necesitamos encontrar el camino para resolver esto”, manifestó Afara.

El parlamentario enfatizó que la solución presupuestaria debe lograrse a través de reasignaciones y recortes dentro del presupuesto estatal. “Dinero se va a encontrar, se tiene que encontrar”, aseguró

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“El Ministerio de Economía tiene que trabajar en eso y ponerle al Presidente las cartas sobre la mesa para que este problema se resuelva. Tenemos que reasignar, tenemos que sacar, tenemos que trabajar. Solamente si hacemos el trabajo vamos a encontrar la solución. Si no podemos resolver esto, quiere decir que somos demasiado inútiles”, se explayó.

Sin voluntad por parte de la cúpula colorada

Afara cuestionó la falta de respuesta institucional por parte de su propio partido frente al conflicto. “La posición del partido en este momento no se ve en esta crisis médica. No lo he visto. No hubo un llamado del partido a los médicos para escucharles, considerando que miles de médicos son colorados. Necesitamos intervenir todos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos”, lamentó.

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Postura sobre la Corte Suprema de Justicia

Aprovechando el encuentro con los medios, el senador Afara fue consultado sobre la percepción de la ciudadanía respecto a la lentitud de la justicia y los trascendidos de que el oficialismo buscaría promover cambios o destituciones en la Corte Suprema de Justicia para desplazar a magistrados no alineados.

Al respecto, Afara se mostró prudente pero categórico al rechazar eventuales presiones políticas sobre el Poder Judicial.

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“Que la justicia es muy lenta en Paraguay quiere decir que hay un problema; cuando van a ser elegidos vienen y hablan con nosotros, pero después de ser elegidos muy poco hablan. Respecto a alinearse o no alinearse, me parece demasiado delicado decir que se alineen desde la Corte”, destacó.

Para él, si los ministros de la Corte tienen que alinearse ante el poder de turno, “estamos en un país en absoluta desinstitucionalización y no habría instituciones. Mientras no me den motivos válidos, no voy a acompañar una propuesta de esa naturaleza”, sentenció.

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Un canal de negociación contrarreloj

Con la formalización del comité de crisis anunciado por el senador Basilio Núñez, el Congreso busca posicionarse como el mediador central entre los gremios de la salud en huelga y las autoridades ministeriales.

La bancada disidente reiteró que la mesa de diálogo debe sesionar de forma permanente —de día y de noche— con la meta de firmar un acta de acuerdo que garantice medicamentos en físico en los quirófanos y el piso salarial solicitado, evitando la desvinculación masiva proyectada para antes del cierre de la semana.