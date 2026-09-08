Caso Hugo Javier: entregan videos de circuito a la Fiscalía

La investigación sobre las confusas circunstancias en las que el exgobernador de Central Hugo Javier González fue hallado la penitenciaría Industrial La Esperanza, está abierta y con pasos a seguir en las próximas horas. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó en entrevista con ABC Cardinal que las grabaciones completas del sistema de circuito cerrado (DVR) fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

“Esta mañana temprano estuve hablando con el fiscal, justamente para que ellos puedan coordinar ese retiro del DVR, porque al margen de las pruebas que son acercadas, el Ministerio Público tiene que tener la certeza de que esas pruebas no están contaminadas, adulteradas (...) El Ministerio Público es el investigador natural de cualquier caso que tenga este tipo de aristas”, dijo.

El titular de la cartera estatal explicó que peritos de Criminalística y del Laboratorio Forense ya se constituyeron en el lugar para levantar información in situ y tomar las primeras declaraciones. Asimismo, confirmó que las convocatorias para el personal penitenciario y el interno que compartía celda con González continuarán en sede fiscal. “Van a ser convocadas al Ministerio Público para esa declaración formal por acta. Eso va a empezar hoy, esta mañana, y nosotros estamos facilitando esa logística”.

Respecto a la secuencia de eventos registrada dentro del penal, el ministro detalló que el exgobernador ingresó a la celda número dos del Pabellón D Alta a las 15:30. “En ese transcurso, lo que se registra es que nadie ingresó ni nadie salió de esa celda, ya posterior a ese horario donde se lo ve ingresar a él”, aseveró Nicora.

Agregó que “por de pronto, lo que se puede reflejar en el video es que no ingresa absolutamente nadie más a su celda en ese transcurso de esas horas”.

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El auxilio y las hipótesis médicas en evaluación

Según la reconstrucción dada a conocer por la cartera de Justicia, fue el recluso Luis Giménez quien alertó a los guardias cerca de las 23:12 al escuchar un ruido. “Él manifiesta que estaba durmiendo a esa hora cuando escucha un golpe, escucha un ruido. Estaban con las luces apagadas (...) Él se levanta de la cama, prende la luz y lo ve a Hugo Javier tendido en el piso, boca para abajo, balbuceando y ve rastros de sangre”, relató Nicora.

El ministro rechazó que haya existido negligencia o demora en la asistencia médica, afirmando que “con los videos y con la presentación está claramente demostrado que se tardó menos de un minuto para abrir la celda y ya inmediatamente se activó todo el dispositivo de salud”.

Sobre la imposibilidad de Hugo Javier para relatar lo ocurrido, el secretario de Estado precisó el diagnóstico técnico facilitado por la dirección de salud penitenciaria. “En términos médicos, él estaba vigil. Estaba despierto, estaba móvil, pero probablemente no en un grado de conciencia al cien por ciento (...) No había una comunicación porque lo primero que nosotros queremos saber es qué dijo, qué le pasó, qué manifiesta Hugo Javier, y no era capaz de modular o de expresarse claramente”.

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Finalmente, Nicora refirió que, si bien el reporte preliminar emitido a las 05:00 en el Hospital de Barrio Obrero hacía mención a un posible accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico o traumatismo en un paciente con antecedente hipertensivo, las evaluaciones posteriores en el Hospital Nacional encaminaron la sospecha principal hacia un golpe.

“Hoy a la mañana estuve escuchando también al médico tratante y hablaban de una orientación más hacia un traumatismo que hacia un accidente cerebrovascular, pero nadie descarta al cien por ciento, porque como me explicó el doctor José Espínola, nada es cien por ciento en medicina”, puntualizó.

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