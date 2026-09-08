LaMafiaManda: exjueza que estaba a las órdenes de “Lalo” Gomes va a juicio

La exjueza penal de sentencia de Pedro Juan Caballero, Ana Graciela Aguirre Núñez, afrontará próximamente juicio oral y público, así lo dispuso el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia. Fue acusada por presunto cohecho pasivo agravado (coima) y prevaricato, como derivación de la publicación de sus chats con el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la investigación conocida como #LaMafiaManda.

La audiencia preliminar a la exmagistrada inició este lunes y culminó este martes con la referida decisión del juez Estigarribia, luego de que rechazara varios incidentes planteados por la defensa de Ana Aguirre, entre ellos el pedido de sobreseimiento definitivo para Aguirre dentro de esta causa.

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Por su parte, los fiscales del caso Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), se habían ratificado en su acusación y pedido de elevación a juicio oral y público.

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En el caso de la otra exjueza de sentencia pedrojuanina, Carmen Elizabeth Silva Bóveda, la audiencia preliminar aún se encuentra pendiente de realización pues este lunes debió iniciarse también para ella, pero fue suspendida debido a que no compareció ante el juzgado, por lo que el magistrado Rodrigo Estigarribia debe fijar una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia.

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Jueza se puso a las órdenes de Lalo a cambio de favores

Según la Fiscalía, entre marzo y diciembre de 2020, y desde abril de 2021 hasta febrero de 2022; la entonces jueza de sentencia Carmen Silva habría solicitado la intermediación de Eulalio “Lalo” Gomes para que, a través de su influencia política, le favorezca de manera acceder al cargo de magistrada, a cambio de favorecer a personas procesadas judicialmente en causas en las que esta tenía intervención.

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Es así que, y teniendo en cuenta esos antecedentes, se presume que Silva, siendo integrante y en otras ocasiones presidenta de Tribunal de Sentencias, habría resuelto en contra del derecho, favoreciendo a los procesados Anderson Ríos Villalba y Waldemar Pereira “Cachorrão”, por pedido de Lalo Gomes.

Dichas peticiones hechas por la jueza Carmen Silva mostraban su predisposición para acceder a los pedidos que le llegase a hacer Eulalio Gomes, las cuales fueron expresadas a través de mensajes de la aplicación WhatsApp, de acuerdo con el relato fiscal.

Jueza acusadas votaron por la absolución de Cachorrão

Entre los mensajes, por ejemplo, figura una conversación del 9 de setiembre de 2021, cuando la jueza le escribió a Eulalio Gomes que el director de penitenciarias Domingo Bazán y “el de acá del Penal (de Pedro Juan Caballero) no querían que se le traiga a Waldemar y que no quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años”.

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El ex diputado Eulalio Gomes le contestó si “ese es cachorrao?” y ella le confirmó que sí, pero que si él le dice no le traería. Finalmente, por Sentencia Definitiva Nº 136, de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, integrado por Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto, por unanimidad, absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

La jueza Carmen Silva también había alertado al diputado Eulalio “Lalo” Gomes sobre la presencia de comitivas, que realizarían 26 allanamientos para desmantelar el esquema de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão, en el marco de la operación Pavo Real Py I, ejecutada en julio de 2023.

Jueza también pidió ayuda de Lalo por su caso en el JEM

La Fiscalía también describió que la entonces jueza de sentencia Ana Aguirre, conversó en varias oportunidades con Eulalio “Lalo” Gomes, por indicación de su colega Carmen Silva. En una de esas ocasiones, Aguirre solicitó a Gomes que intermedie ante el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, a cambio de tomar decisiones en causas penales que estén a su cargo y que eran del interés del exdiputado Eulalio Gomes.

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En relación a la causa por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba, el 12 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le avisó a Eulalio Gomes que ese día iniciaba el juicio de esta persona, y que lo iban a absolver, y le pidió que ayude a la jueza Ana Aguirre, quien estaba en el mismo tribunal, porque ellas dos son dos votos seguros.

Es así que, el 15 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le informó a Eulalio “Lalo” Gomes que ya cumplieron con él, enviándole fotografías de la SD Nº 97 firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.