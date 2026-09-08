Hugo Javier: gremio de enfermería defiende protocolos del SEME y rechaza descalificaciones

La salud del exgobernador del departamento Central Hugo Javier González continúa generando un intenso choque político y técnico en el ámbito de la salud pública.

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Luego de que el diputado y médico Guillermo Rodríguez (Yo Creo) pusiera en duda la versión oficial sobre el diagnóstico del exjefe departamental y reclamara una auditoría forense externa, la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) emitió un comunicado en defensa de los profesionales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

¿Accidente cerebrovascular o agresión en prisión?

La controversia escaló tras las declaraciones del diputado Rodríguez, quien cuestionó abiertamente el diagnóstico y las condiciones del traslado de Hugo Javier desde su lugar de reclusión. Según el legislador y profesional de la medicina, las lesiones físicas observadas en González no resultan compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV), por lo que sembró sospechas sobre un presunto hecho de violencia o negligencia dentro del penal.

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Rodríguez exigió la intervención de peritos independientes para esclarecer las circunstancias exactas del episodio y criticó los protocolos de intervención rápida, insinuando que la evacuación médica se realizó en condiciones de precariedad e incluso insinuó irregularidades en la conformación del equipo de socorro.

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"Queremos poner a disposición de los medios de comunicación las imágenes de circuito cerrada de la penitenciaía donde Hugo Javier guarda reclusión"#MóvilABC- @AcostaLilian1.#ABCNoticias



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La respuesta técnica: “Cuidar con conocimiento y sin improvisación”

Frente a los señalamientos del legislador, la APE salió al paso para respaldar la actuación de los enfermeros y paramédicos que integraron la tripulación de la ambulancia. El gremio calificó de “irresponsable y descalificadora” cualquier apreciación que intente menospreciar el trabajo técnico del sector en situaciones de emergencia.

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A través de un comunicado oficial, la organización aclaró los puntos centrales del operativo:

Tiempos de traslado y gestión de camas

La APE recordó que la derivación de un paciente crítico no depende de una decisión arbitraria del SEME, sino de la disponibilidad efectiva de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y de la aceptación previa por parte del médico responsable del hospital receptor.

Equipamiento de alta complejidad

Desmintieron categóricamente que el traslado de Hugo Javier se haya realizado en condiciones precarias. “El reporte detalla que el paciente presentó un traumatismo craneoencefálico (TCE) grave y fue monitoreado con soporte vital avanzado, incluyendo ventilador pulmonar portátil, bombas de infusión continua, monitores multiparamétricos y oxímetros de pulso”, dicen.

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Sin estudiantes a bordo

El gremio rechazó la versión de que las unidades de soporte crítico estén tripuladas por pasantes o estudiantes. “Aclaramos categóricamente que en el SEME no existen estudiantes tripulando las unidades destinadas a este tipo de traslados. Presentar esta información de manera contraria a la realidad genera confusión y desinforma a la ciudadanía”, ratifica el comunicado.

Respaldo al rol profesional en momentos de crisis

La dirigencia de enfermería enfatizó que el personal asignado al SEME cuenta con la formación universitaria, las competencias técnicas y la experiencia requerida para efectuar evacuaciones críticas tanto terrestres como aéreas.

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“Consideramos irresponsable cualquier declaración que cuestione o menosprecie la actuación profesional de Enfermería sin fundamento técnico, especialmente cuando se trata de profesionales que cumplen funciones esenciales en situaciones de emergencia”, remarca la nota oficial.

Finalmente, la APE hizo un llamado a las autoridades y referentes políticos a abordar los casos de alta complejidad médica con rigor técnico y responsabilidad institucional, garantizando que el cuerpo de enfermería se mantiene preparado para brindar atención en todos los niveles del sistema sanitario nacional.