“Otro calvario para Don Pueblo”: obispo Escobar alerta sobre los fondos del IPS

El recientemente designado obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, celebró una misa en el distrito de Carmelo Peralta, Alto Paraguay. Durante la homilía, habló sobre la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Pidió al pueblo paraguayo y, sobre todo, a los aportantes y jubilados de la previsional, permanecer atentos a lo que vaya aconteciendo.

“Ya tenemos todo un calvario con los hospitales sin medicamentos y con escasos profesionales de blanco de las diversas especialidades, y ahora faltaba nomás que tengamos otro calvario más para Don Pueblo del IPS, de cargar con ciertos miedos y preocupaciones”, decía monseñor Escobar.

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Estas preocupaciones de los aportantes y jubilados de la previsional se refieren al temor por el riesgo y destino de los recursos de las jubilaciones depositados en la banca privada con recursos públicos, profundizaba el religioso.

El obispo dijo también que existen dudas sobre la estabilidad patrimonial de entidades bancarias de rápido crecimiento y sobre los procesos de absorción o fusión, además de la concentración y opacidad en el manejo del dinero público. Al mismo tiempo, expresó su preocupación ante posibles cambios en las regulaciones internas del Banco Central del Paraguay que flexibilizan las colocaciones financieras del Estado.

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En otra parte de la homilía, afirmó que no se puede ser indiferente como pueblo y como aportantes del IPS, por lo que sugirió a las personas interiorizarse y verificar cómo se encuentran los recursos de las jubilaciones depositados en determinados bancos privados.

“Esto es hacer patria y preocuparse por el prójimo que más necesita”, expresó el obispo.

Vivencia por el Chaco

Tras ser designado por el papa León XIV como nuevo obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar está realizando una serie de visitas a diferentes comunidades del Vicariato Apostólico del Chaco, donde trabajó durante 13 años. Esta vez, la prédica la realizó en la localidad de Carmelo Peralta.

“La palabra de Dios nos pide en este día dejarnos transformar por su gracia”, con esta frase inició su mensaje el religioso. Destacó que debemos estar dispuestos a perdonar, reconocer nuestros errores y buscar enderezarnos hacia el buen camino, pues nunca es tarde para quien quiere cambiar y convertirse de corazón, resaltó.

Señaló parte del Evangelio en el que Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces se debe perdonar al hermano y recibe como respuesta del Maestro que el perdón debe ser permanente, pues no se calcula y debe ser infinito.

“No se trata de una cuestión matemática, sino de una actitud del corazón”, señaló.

En base a los 13 años que trabajó en esta región chaqueña, el obispo refirió que aprendió la teología de la paciencia, la resistencia y la esperanza. Afirmó que el agua en el Chaco es un milagro, que las distancias entre las comunidades son inmensas y que el calor pone a prueba el espíritu.

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En medio del polvo, las sequías y los caminos difíciles, pudo ver el rostro sufriente y resucitado de Jesús en cada uno de los pobladores. Mencionó estar agradecido a Dios por los años de servicio en este Vicariato, al considerarlo como el regalo más grande de su ministerio.

Finalmente, monseñor Escobar mencionó haber aprendido mucho de las personas de las comunidades chaqueñas, entre ellas los hermanos de las poblaciones indígenas, quienes poseen una sabiduría ancestral y un profundo respeto por la creación.

“En todo este tiempo pude ver mucha hospitalidad y una fe sencilla y recta de las familias de las diferentes comunidades”, expresó el obispo Escobar.

La despedida de monseñor Escobar del cargo de obispo del Vicariato del Chaco, en Alto Paraguay, será el próximo 24 de septiembre en Fuerte Olimpo, donde el obispo auxiliar presidirá una misa por el aniversario de consagración de la catedral María Auxiliadora, antes de emprender viaje hacia Asunción para cumplir su nueva función.