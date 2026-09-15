Tras acuerdo con médicos, advierten sobre “cascada de reclamos salariales” de otros sectores

El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, analizó la coyuntura política y económica tras los recientes acuerdos y exigencias de reajustes salariales provenientes de distintos sectores del Estado. El legislador advirtió sobre la imposibilidad financiera de satisfacer todas las demandas gremiales e informó acerca del panorama de negociaciones internas con miras a los comicios de 2028.

Lea más: Gobierno y médicos llegan a acuerdo con aumento salarial de G. 2 millones “para todos”

Respecto a las movilizaciones y reclamos del sector docente, que exige un incremento del 8 % tras las concesiones otorgadas al gremio médico, Chase calificó la situación como una consecuencia previsible.

“Después de ese reclamo que se les concedió a los médicos, era natural que exista una cascada de pedidos de todos los sectores; algunos van a ser reales y otros van a ser avivados”, señaló el legislador.

Lea más: Bioquímicos definirán si van a paro nacional: al igual que médicos, reclaman reajuste salarial

El senador remarcó que cualquier respuesta debe enmarcarse estrictamente en el Presupuesto General de la Nación (PGN): “No podemos hacer magia. Los recursos tienen que existir y a alguien se le tiene que recortar. Es un presupuesto ajustado que tiene un contenido bastante cercano a la realidad; creemos que no es tan fácil hacer ajustes salariales a todos los sectores de la sociedad”, afirmó.

La puja por la chapa presidencial 2028

En el ámbito partidario, Chase se refirió a las tensiones internas y a los nombres que se barajan para acompañar al actual vicepresidente Pedro Alliana en la chapa del oficialismo para las elecciones de 2028. Descartó de plano alguna candidatura del senador Gustavo Leite y detalló la existencia de tres propuestas claras presentadas por los diferentes sectores internos del cartismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Beto Ovelar lamenta “imagen de fisura interna” que presenta Honor Colorado

“Nosotros le presentamos a (Juan Carlos) Baruja como nuestro candidato, los gobernadores le presentaron a César Sosa y los diputados le presentaron a (Raúl) Latorre. Yo creo que los tres tienen aptitudes para ejercer el cargo y tienen el derecho político”, puntualizó.

Sin embargo, aclaró que la bancada se mantendrá al margen hasta que el propio Alliana defina a su compañero de fórmula: “Nosotros ahora solo somos espectadores hasta que el vicepresidente tome esa decisión, y ahí vamos a estar con la postura que él tome”, indicó.

Lea más: Gobernadores colorados apelan a la unidad con miras a las elecciones municipales

Gobernadores y Corte Suprema

Sobre la inquietud y el espacio de poder reclamado por los gobernadores —quienes administran programas como Hambre Cero—, el legislador desestimó que se trate de una presión orientada a quebrar la lealtad partidaria, enmarcándolo como un dinamismo normal dentro de la gestión descentralizada.

“El objetivo principal de la política es la búsqueda del centro de poder y esos espacios son buscados por todos. Los gobernadores son actores muy importantes dentro de la política paraguaya, tienen su reclamo y hay que escucharlos”, sostuvo.

Lea más: César Sosa es reelecto por unanimidad al frente del Consejo de Gobernadores

Finalmente, Chase desmintió categóricamente que en la Cámara Alta se esté debatiendo una eventual sustitución de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Confirmó que la bancada oficialista no ha analizado el punto ni ha recibido directivas al respecto desde el comando político del movimiento.