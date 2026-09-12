Aniversario y tensiones en la ANR: “No es el momento de comunicados”, dice Tadeo Rojas

Rojas fue categórico al pronunciarse sobre el reciente comunicado emitido por los gobernadores colorados en respaldo a Peña, señalando que la prioridad actual debe ser la contención y el trabajo coordinado de cara a los comicios locales.

Lea más: Maidana admite tensión en la ANR, pero insiste: “Hay una cohabitación” entre Peña y Cartes

“La verdad de las cosas es que yo pienso que este no es un momento de comunicados. Debo expresar lo que siento con toda responsabilidad: este no es el momento de comunicados, este es el momento de diálogos, de tranquilidad, de calma, de paz. Estamos en vísperas de unas elecciones y hay que respetar a los candidatos del Partido Colorado que con mucho esfuerzo y sacrificio han sorteado las internas”, aseveró el secretario de Estado.

Posicionamientos extemporáneos de cara al 2028

Al ser consultado sobre el trasfondo de las críticas que surgen desde dentro del propio partido —entre las que se encuentran posturas de legisladores como el senador Gustavo Leite—, Rojas sugirió que algunos referentes buscan posicionar candidaturas prematuras con la mirada puesta en la chapa presidencial para 2028 y la eventual postulación a la vicepresidencia para acompañar a Pedro Alliana.

Lea más: Festejo disidente en Areguá: “El gobierno de Peña está vaciando el Estado”, critica Wiens

“Es probable que algunos muchachos estén de alguna manera instalando su figura con objetivos particulares previos a las próximas elecciones, lo cual indudablemente no es el momento. Claro que hay debilidades que hay que corregir, pero también hay cosas importantes que resaltar, tanto de la gestión del partido como del gobierno del cual soy parte”, remarcó.

Respecto a la carrera presidencial para el próximo periodo, el ministro calificó de “absolutamente prematuro” aventurar nombres o tomar postura de forma anticipada: “Yo soy un dirigente de base del partido y sería prematuro opinar sobre lo que pueda ocurrir para las próximas presidenciales, donde aún falta tiempo. Ojalá que haya un diálogo sincero y que se busque priorizar la suerte del partido”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tensión en el cartismo: En alusión a Leite, Alliana critica a quienes hacen “tours de medios”

Disciplina partidaria y el veto a la traición en las urnas

Rojas respaldó además las declaraciones del presidente de la ANR, Horacio Cartes, quien hizo referencia a la “indisciplina” de ciertos dirigentes en el proceso electoral actual. Para Rojas, el respeto a los resultados de las internas resulta innegociable.

“Indisciplinados hablamos cuando realmente hay correligionarios que no acompañan a los candidatos de la Lista 1. El partido tiene que sentar posición y aplicar las reglas del Tribunal de Conducta, porque en muchos distritos, en épocas pasadas, varios correligionarios han traicionado al partido y esperemos que eso no se vuelva a repetir”, enfatizó.

Lea más: Bancadas coloradas en Diputados preocupadas por la “salud” de sus votos y piden “concordia”

El titular de Desarrollo Social remarcó que, superada las internas, la candidatura victoriosa deja de pertenecer a un individuo para convertirse en representación de toda la nucleación política. “Hoy los candidatos ya no son Juan, Simón ni Pedro; son patrimonio del partido y es el partido el que está en juego. Hay que respetar la voluntad popular del electorado colorado cuando uno es afiliado”, subrayó.

Cuestionamientos a fugas de dirigentes en Ciudad del Este

En otro momento de la entrevista, Rojas abordó la situación de distritos donde opositores utilizan símbolos tradicionales del coloradismo en sus mitines, como ocurrió recientemente en Ciudad del Este con el intendente Daniel Mujica, quien fue visto en actos junto a referentes colorados.

Lea más: El reclamo de Lilian Samaniego a Cartes en el aniversario de la ANR

“Ellos acostumbran a hacer sus mitines y usufructuar patrimonios del partido como la bandera y la polca para generar confusión y supuestas adherencias de colorados a sus equipos. Estaremos revisando para ver realmente qué acontece”, advirtió.

Al ser repreguntado sobre la libertad de voto de los afiliados, el ministro trazó una clara distinción entre el elector particular y el dirigente con responsabilidad política.

Lea más: “Colorado fui, colorado soy y colorado voy a morir”: el mensaje de Espínola que salpica a Peña

“Cuando hablamos del pueblo, no hay nada que discutir. Pero en la política, la postura y la conducta son la dignidad y el patrimonio personal de aquel que realmente es dirigente. Un dirigente no puede estar acompañando candidaturas en contra del partido”, sentenció.