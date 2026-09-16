Tensión en HC tras “unción” de Cartes: Maidana pide “parar la pelota”

La tensión dentro del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en torno a la pugna por definir a un precandidato del cartismo para la Vicepresidencia de la República aumentó considerablemente ayer luego de que el presidente de la ANR y expresidente de la República Horacio Cartes anunciara públicamente al exministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja como el elegido.

La disputa gira en torno a quién ocupará la precandidatura a la Vicepresidencia en la chapa presidencial liderada por Pedro Alliana que el cartismo presentará en las elecciones internas de la ANR de finales de 2027, en las que el Partido Colorado elegirá a sus candidatos para la elección presidencial de 2028.

Si bien el expresidente Cartes y otros referentes de Honor Colorado han dejado en claro su preferencia por Baruja, una quincena de gobernadores departamentales cartistas se resiste a su designación y promueve al gobernador de Guairá, César Sosa, como precandidato. Además, diputados cartistas han propuesto como precandidato al presidente de la Cámara Baja del Congreso, Raúl Latorre.

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Luego de la declaración en la que Cartes anunció a Baruja como precandidato a vicepresidente, el actual vicepresidente Pedro Alliana lo contradijo diciendo que una decisión sobre quién será su compañero de fórmula será tomada recién después de las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.

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“Hay que parar un poco la pelota”

En ese contexto, en conversación con ABC Cardinal este miércoles, el senador cartista Derlis Maidana (ANR) hizo un llamado a los distintos actores de Honor Colorado a “calmar las aguas y enfocarnos verdaderamente en las elecciones el 4 de octubre”.

“Es momento de conversar, dialogar”, opinó el senador Maidana. “Hay que parar un poco la pelota y enfocarnos en el 4 de octubre”, agregó.

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Señaló que, si bien la influencia del expresidente Cartes como fundador de Honor Colorado es innegable, “también es importante escuchar a las bases”, incluyendo a los gobernadores. Añadió que el precandidato a presidente, Pedro Alliana, también “debe tener posibilidad de elegir al candidato que mejor le parezca”.

El legislador cartista indicó que el contexto actual es distinto al que se registró las últimas veces que el cartismo tuvo que conformar chapas de precandidatos presidenciales, de cara a las internas coloradas de 2017 y 2022, en las que no hubo demasiado conflicto.

Pide no “descuidar” las elecciones municipales

El senador Maidana opinó que la declaración de ayer del expresidente Cartes “vino a precipitar todo” y manifestó preocupación por el efecto que el aparente quiebre interno en Honor Colorado pueda tener en los resultados de las elecciones municipales del próximo mes.

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“No podemos descuidar la suerte de los candidatos (a las elecciones municipales)”, advirtió. “Estas cosas influyen no solo en que el partido gane o pierda municipios, sino en la composición de las juntas municipales”, detalló.

¿Reunión de Alliana y Cartes?

El senador dijo tener entendido que hoy tendrá lugar una reunión entre el vicepresidente Alliana y el expresidente Cartes.

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Esa eventual reunión llegaría luego de que los gobernadores cartistas ratificaran ayer su postura de apoyo a la precandidatura de César Sosa en una sugestiva reunión con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Alliana en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.