MEC minimiza impacto de protestas de otros gremios docentes

En la tarde de este miércoles, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) acordó un reajuste salarial del 5% con el Gobierno y desmovilizó sus protestas. No obstante, gremios como la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), la Otep-SN rechazaron el acuerdo y realizarán protestas desde este jueves.

En este contexto, el director de Asuntos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Humberto Ayala, confirmó el alcance del pacto alcanzado en la tarde. “Llegamos a un acuerdo y levantamos la huelga, en gran medida”, señaló la autoridad.

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Por lo que, respecto al peso representativo de la organización que desactivó el paro, Ayala destacó la importancia del acuerdo alcanzado con la FEP. “Maneja prácticamente el 60% del magisterio, de manera que es la organización que mayor número de miembros tiene”, puntualizó explicando que resta impacto a la medida de fuerza.

Sin acuerdo del 3% adicional, gremios docentes ratifican huelga

Asimismo, puntualizó que la principal razón del descontento radica en las exigencias económicas. Mientras que la FEP aceptó la propuesta oficial, los sectores de la OTEP reclamaban un incremento total del 8%.

“Se llegó a un acuerdo sobre el 5% de reajuste salarial, pero la OTEP exige un 3% adicional que no se logró acordar, alcanzando así un pedido del 8%. El gremio argumenta que, además del 5% fijado por la pérdida del poder adquisitivo, se debe sumar un 3% para compensar el aumento en el aporte mensual derivado de la Ley de Jubilaciones”, aseguró.

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En este sentido, reiteró que la discrepancia responde a que, solicitaban un 3% adicional para compensar el aumento en el aporte mensual derivado de la Ley de Jubilaciones. Al no lograrse dicha reposición, las tratativas quedaron frustradas con estas agrupaciones.

MEC minimiza impacto de protestas y prevé clases normales

Por otro lado, mencionó que pese a las movilizaciones previstas por los gremios que no alcanzaron el acuerdo, desde la cartera educativa estiman un bajo nivel de ausentismo para las siguientes jornadas y aseguran que el viernes la protesta estará prácticamente desactivada.

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“Es muy difícil... va a ser mucho menor. Inclusive estamos instruyendo que la alimentación escolar sea distribuida normalmente en las instituciones porque creemos que los chicos van a tener igual alimentación. La asistencia de maestros no va a ser masiva”, señaló con respecto la afectación de las actividades lectivas.

Finalmente, garantizó el funcionamiento general del sistema educativo durante las jornadas de protesta de la OTEP-SN y la OTEP Auténtica. Ayala concluyó que “la inmensa mayoría de instituciones va a tener clases”, asegurando que la pérdida de horas lectivas será sustancialmente inferior al 40% y que las escuelas operarán con relativa normalidad a nivel nacional.