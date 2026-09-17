Costanera Norte: la millonaria promesa del Parque Lineal que quedó en el olvido

El viento que sopla desde la bahía trae consigo el susurro amargo del abandono. A lo largo de casi dos kilómetros a orillas de la Costanera Norte, lo que alguna vez se proyectó como un refugio de esparcimiento para las familias asuncenas hoy se yergue como un monumento a la desidia institucional.

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El Parque Lineal, construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tras una imponente inversión de 82.000 millones de guaraníes, se extingue lentamente bajo el peso del óxido y la indiferencia.

Allí donde el metal debería resonar con las risas infantiles, solo queda el silencio trágico de la ruina. La estampa del parque infantil es desgarradora: las estructuras de los toboganes sucumben corroídas por el orín del tiempo, los clásicos sube y baja se desmoronan como piezas inútiles y los marcos de las hamacas cuelgan desmantelados, como esqueletos de hierro despojados de todo propósito.

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Hasta las cadenas que ayer simulaban un resto de infancia desaparecieron entre las sombras, dejando únicamente el vacío.

El paisaje, que alguna vez prometió verde y vida, languidece de la misma forma. Los arbolitos plantados para dar sombra a los visitantes sucumbieron por la falta de riego y cuidado, desapareciendo del mapa como si la propia naturaleza se negara a habitar un espacio olvidado.

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El gimnasio al aire libre y los senderos ideados para el encuentro ciudadano yacen hoy a la deriva, sumidos en la mugre y el abandono. A pesar de haber sido concebido como un pulmón de distensión para la capital, la disputa sobre su cuidado terminó por asfixiarlo.

Inaugurado apenas un par de años atrás por el MOPC, el predio fue transferido a la órbita de la Municipalidad de Asunción, pero en la práctica, ninguna mano oficial se ha alzado para preservarlo.

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Hoy, mientras la ciudad contempla el paisaje del río, la obra de 82.000 millones de guaraníes permanece ahí, distante del centro urbano, convertida en una triste postal del desamparo donde la promesa de comunidad fue devorada por la desidia.