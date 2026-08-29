Transformación de arroyos en Asunción: hacia una red de parques lineales y bicisendas

Frente al taponamiento progresivo de los arroyos de Asunción, una propuesta ciudadana plantea convertir las franjas de dominio público de las cuencas hídricas de la capital en corredores de movilidad alternativa. La iniciativa propone la creación de una red de parques lineales y bicisendas de 24 kilómetros de extensión en los bordes de los arroyos Mburicao y Ferreira, como alternativa frente a las inundaciones y el colapso del tráfico.

Crisis en los arroyos de Asunción: una propuesta ambiental integral

Asunción cuenta con una amplia red de 25 cuencas hídricas, de las cuales 17 cruzan transversalmente su geografía urbana. Pese a ello, solo cuatro de estos cauces permanecen actualmente a la vista y sin intervenciones que alteren su curso. El histórico proceso de edificación sobre estos arroyos derivó en el taponamiento de sus vías naturales de drenaje. Cada episodio de lluvia intensa evidencia el colapso del sistema, cuando los raudales desbordan las calles construidas sobre los lechos cubiertos.

Los pocos lechos descubiertos que todavía quedan atraviesan un deterioro sostenido, producto del vertido descontrolado de basuras, escombros y efluentes cloacales. Frente a esta problemática, Rosa Vacchetta, abogada con amplia trayectoria en la lucha por los derechos ambientales, plantea la urgente necesidad de un plan integral de cauces hídricos. “Tenemos la muy mala costumbre de construir sobre nuestros cauces hídricos. El concepto es el de la zanja que hay que cubrir con escombro, con residuos, tirar la basura y tirar las aguas cloacales”, reclama la abogada en entrevista con ABC.

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Dentro del mapa hídrico capitalino, Vacchetta identifica al arroyo Ferreira, el segundo cauce de mayor caudal de la ciudad y con una extensión de siete kilómetros, como el que registra, con mayor frecuencia, emergencias por desbordes y derrumbes. La experta atribuye esto a la canalización e intubado en la cuenca alta, lo que incrementó la fuerza del agua hacia la zona media y derivó en la fractura estructural de varios puentes que lo atraviesan.

Por su parte, el arroyo Mburicao extiende su recorrido por más de 16 kilómetros atravesando múltiples barrios y concentra la mayor descarga directa de contaminación industrial y domiciliaria en la cuenca baja, sobre el río Paraguay. A esto, Vacchetta suma el vertido de efluentes no tratados por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). “La Essap es una de las grandes contaminantes con sus caños de cloaca, que no pueden seguir siendo vertidos a los arroyos”, dice la abogada.

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Parques lineales en Asunción: movilidad no motorizada y franja protectora

La propuesta técnica elaborada por Vacchetta busca hacer respetar la franja de dominio público de cinco metros en ambas márgenes de estos arroyos, que establece la Ley de Recursos Hídricos, para la creación de parques lineales integrados. El objetivo central es devolver la función biológica al terreno mientras se habilita un espacio público útil. “Si podemos hacer el parque lineal con la bicisenda vamos a poder unir barrios a través de esos espacios”, remarca la abogada.

La propuesta de Vacchetta contempla una distribución de 1,80 metros de ancho exclusivamente para una vía ciclística y los 3,20 metros restantes se reservarán para senderos peatonales, arborización nativa y equipamiento urbano. ”El peatón puede caminar a través del parque, puede tener toda una arboleda, una huerta o jardín y también la bicisenda para ir en bicicleta”. Esta disposición busca garantizar un tránsito seguro y aislado de la masa vehicular convencional.

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Vacchetta planea iniciar el proyecto en el arroyo Ferreira, “desde su naciente en Ana Díaz, pasando por el barrio San Vicente, barrio Obrero, Roberto L. Petit, Santa Ana, y llegar hasta la Costanera Sur”. Agrega que se puede “hacer ese parque lineal tramo por tramo”, hasta completar un circuito que integre también el arroyo Mburicao. “Si sumamos los 17 kilómetros (del Mburicao) más los 7 kilómetros (del arroyo Ferreira) tendríamos 24 km de parques lineales que sumaríamos a nuestros espacios públicos”, añade.

Vacchetta identifica al flujo vehicular saliente e ingresante a Asunción, que se concentra en seis avenidas principales totalmente colapsadas, como uno de los principales puntos de crisis de la capital. Los cauces hídricos cruzan estas arterias viales en forma transversal, ofreciendo un trazado alternativo no explotado que, de convertirse en vías no motorizadas, permitiría evitar los cuellos de botella de la red vial.

Reubicación en altura: solución habitacional para liberar la franja de dominio

Pero el desarrollo de los parques lineales requiere la desocupación de la franja de cinco metros actualmente ocupada por asentamientos informales de familias que enfrentan vulnerabilidad continua ante la erosión de las laderas. El plan de Vacchetta demanda una intervención social para retirar las estructuras de riesgo sin recurrir al desplazamiento arbitrario.

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“El primer requisito para la dignidad del ser humano es conservar sus fuentes de trabajo”, sostiene Vacchetta. Ante esta realidad, el proyecto rechaza la reubicación de los pobladores en periferias alejadas de su entorno. La alternativa planteada es la edificación de complejos habitacionales en altura situados en el mismo radio residencial. La propuesta sugiere bloques verticales con capacidad para albergar hasta a 100 familias por módulo.

Para Vacchetta, el modelo habitacional exige la intervención directa del Poder Ejecutivo a través de sus ministerios de Urbanismo (MUVH) y de Obras Públicas (MOPC). Al mantener estas obras dentro de Asunción, se aprovecharía la red preexistente de escuelas, centros de salud y vías pavimentadas. Esto evita el gasto operativo derivado de instalar servicios básicos en zonas aisladas fuera del municipio. Vacchetta calcula que cerca de 100.000 asuncenos requieren esquemas de acceso a la vivienda propia.

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La experta resalta que, además de liberar el espacio público, la formalización plena de las familias afectadas por las crecidas los transforma en contribuyentes formales para la comuna. Al mismo tiempo, la regularización dominial e integración urbana contribuye a reducir los índices de inseguridad en las zonas consolidadas. El saneamiento físico se acompaña así con una reestructuración del tejido social.

Transporte eléctrico municipal: conectividad limpia para los barrios

El esquema de movilidad no motorizada en las cuencas del plan integral se articula con una red de transporte público municipal. La intención es cubrir los trayectos internos de los barrios que carecen de itinerarios de empresas privadas. La flota se enfocaría en asegurar la cobertura durante horarios nocturnos y días festivos en zonas hoy desatendidas.

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La integración de tramos peatonales y colectivos busca disminuir la dependencia del automóvil particular. La propuesta prioriza la incorporación de unidades de móviles eléctricos para reducir las emisiones contaminantes y el ruido en el casco urbano. Esta medida complementa la función de mejoramiento ambiental que cumplirán los 24 kilómetros de parques verdes.

Para financiar la adquisición de estos vehículos, Vacchetta plantea replicar el esquema aplicado por Ciudad del Este, donde la administración adquirió los buses eléctricos asumiendo el primer año de cuotas con fondos propios. “Ellos pusieron transporte eléctrico municipal sin que nadie les regale nada. Desde el segundo año empezó a pagarse con la recaudación de los pasajes”, ejemplifica.

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El funcionamiento de un sistema municipal estructurado reduce los costos diarios de desplazamiento para la población de menores recursos. Actualmente, la falta de alternativas eficientes obliga a las familias a realizar erogaciones elevadas en plataformas de viaje. La disponibilidad de transporte público integrado a las ciclovías optimiza los tiempos de traslado interno, mientras que el control municipal de la tarifa garantiza la accesibilidad financiera del servicio.

Financiación y gestión interinstitucional para la recuperación ambiental

Para Vacchetta, la ejecución del plan de rescate de cauces no requiere de inversiones multimillonarias en primera instancia. Sostiene que la clave del proyecto radica en la coordinación interinstitucional y la presencia en territorio. La propuesta apela a la optimización de los presupuestos y el alineamiento de las capacidades operativas en las distintas dependencias del Estado para reemplazar la necesidad de endeudamiento masivo.

Como antecedente de ejecución de bajo costo, la referente cita la construcción de un parque lineal de 10 kilómetros en Guairá. Dicho trazado, que une Villarrica con Félix Pérez Cardozo, se completó mediante la articulación entre municipios y vecinos. La iniciativa ciudadana consiguió el uso temporal de maquinaria pesada local sin recurrir al desembolso de fondos públicos.

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Vacchetta remarca que el plan requiere la cooperación entre la Municipalidad y la Essap, para la construcción inmediata de plantas de tratamiento de aguas residuales para frenar la contaminación de las cuencas. El cese de los vertidos directos de la red sanitaria constituye una condición técnica previa para la recuperación de la calidad del agua en los arroyos.

Solo la interrupción de las agresiones ambientales sobre los cursos hídricos permitirá la regeneración natural de los ecosistemas locales. La estabilización de las márgenes mediante los parques lineales evitará la erosión progresiva que amenaza a las estructuras urbanas. El plan busca institucionalizar un cambio en la administración de las cuencas para asegurar la viabilidad de la ciudad.