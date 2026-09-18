Ferias de empleo, emprendedores, talleres y cursos en el Asu Joven Fest

Este 23 de setiembre y en coincidencia con el mes en el que se celebra la primavera y la juventud, la Municipalidad de Asunción invita al Asu Joven Fest, evento dirigido a los jóvenes.

El mismo tendrá lugar en el centro cultural del Puerto de Asunción, que forma parte del centro histórico de la capital, de 14:00 a 23:00.

Destacan el evento como un encuentro de oportunidades, talento y mucha diversión, dirigido a los jóvenes.

Entre las actividades, citan que habrá feria de empleo, feria de emprendedores, talleres y cursos.

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Cronograma de charlas y talleres

Entre los talleres y charlas que tendrá el evento se realizará una sobre inteligencia emocional, donde brindarán herramientas para fortalecer las competencias socioemocionales, el aprendizaje, el liderazgo y la toma de decisiones, aplicables al crecimiento personal y de los emprendimientos. Se realizará de 14:20 a 15:00 y contará con certificación del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

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A las 15:00 se realizará la charla financiera sobre billetera emprendedora, gasto inteligente e inversión en uno mismo, con el economista Richard Romero, del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

A las 15:40 se realizará el taller de herramientas para el liderazgo sobre “el líder que nadie quiere ser... y por eso todos te van a seguir”, a cargo de Sergio Isasi, también de Sinafocal.

Entre las 16:30 y las 18:00 tendrá lugar el taller sobre inteligencia artificial (IA) bajo el tema “Nuevo Orden Mundial: La Generación de la Inteligencia Artificial”, a cargo del Centro Municipal de Promoción Empresarial (Cemupe).

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Desde las 14:00 se realizará un taller de manejo de redes sociales a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en el que se expedirán constancias de participación.

Test vocacionales y asesoramiento de empleo y emprendedurismo

También se realizarán test vocacionales durante toda la jornada, además de un festival de talentos con artistas emergentes.

Agregan que el evento contará con asesoramiento para la búsqueda de empleo por parte del MTESS que constará de orientación laboral, recolección de datos, elaboración y mejora de currículum.

También habrá asistencia para emprendedores, asesoramiento técnico personalizado, recorrido y acompañamiento para emprendedores, consejos e ideas para potenciar sus emprendimientos y talleres prácticos.