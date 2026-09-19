Debate entre candidatos a intendente tuvo amplia participación, pero escasa profundidad en las propuestas

El Aula Magna de la Facultad de Derecho estuvo colmada de asistentes, entre ellos autoridades políticas, educativas y judiciales, concejales, candidatos a ediles, dirigentes de distintos sectores, estudiantes, universitarios y referentes de la sociedad sampedrana. El encuentro también fue transmitido en vivo a través de plataformas digitales y medios locales.

Entre las autoridades presentes estuvieron diputados de los sectores Liberal y Colorado y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez (ANR-HC), además de representantes de la Justicia Electoral, quienes acompañaron la actividad organizada por estudiantes y docentes universitarios.

Durante el encuentro, los candidatos Blas Tito Panza, del Partido Liberal, es el candidato de consenso de la oposición y José Agustín Mendoza, del Partido Colorado, expusieron sus principales planteamientos de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. Sin embargo, las intervenciones se concentraron mayormente en compromisos de gestión y en la intención de mejorar las condiciones de la ciudad.

El debate permitió conocer las líneas generales de los proyectos de ambos candidatos, aunque hubo poca profundización sobre aspectos como el financiamiento, los mecanismos de ejecución, los plazos y las estrategias concretas que aplicarían para resolver las distintas dificultades que enfrenta la administración municipal.

La actividad fue impulsada por la Coordinación de Extensión Universitaria, las cátedras de Derecho Electoral y Derecho Constitucional y estudiantes del sexto semestre de Derecho Político, con el objetivo de generar un espacio de participación y acercamiento entre los postulantes y la ciudadanía.

Demostración de urna electrónica

Durante la jornada también estuvieron presentes representantes de la Justicia Electoral, quienes realizaron una demostración del funcionamiento de las urnas electrónicas, permitiendo a los asistentes familiarizarse con el sistema que será utilizado durante los comicios.

La actividad buscó combinar el debate de propuestas con educación cívica y participación ciudadana, en un contexto previo a las elecciones municipales.

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Una ciudad con varios desafíos

El debate se desarrolla en un escenario en el que San Pedro de Ycuamandyyú arrastra diversos problemas relacionados con infraestructura, servicios municipales y mantenimiento de espacios públicos.

Los vecinos cuestionan el estado de varias calles, plazas y espacios públicos, además de la acumulación de residuos, los terrenos baldíos utilizados como vertederos improvisados y las condiciones de la Terminal de Ómnibus.

A estos reclamos se suman cuestionamientos relacionados con la gestión municipal y la situación financiera de la comuna, incluyendo denuncias sobre obras inconclusas, dificultades en el pago de salarios y otros problemas administrativos.

La administración municipal también arrastra los antecedentes de la gestión del exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien dejó el cargo tras un proceso de intervención municipal y posteriormente enfrentó un proceso judicial.

Tras su salida, se realizaron elecciones municipales extraordinarias en las que resultó electo Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien asumió con el compromiso de encaminar la administración comunal, pero la situación, empeoró en lugar de mejorar.

De cara a los comicios del 4 de octubre, los ciudadanos de San Pedro de Ycuamandyyú tendrán nuevamente la oportunidad de elegir a su próximo intendente, en una contienda entre Panza y Mendoza, mientras los proyectos presentados durante el debate quedan planteados ante el electorado para su consideración.