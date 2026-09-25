Titular de Aneaes plantea auditar títulos de funcionarios tras condena a Hernán Rivas

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, sostuvo que las instituciones competentes cuentan con las atribuciones necesarias para auditar la legitimidad de los diplomas del personal estatal.

Para el titular de la agencia acreditadora, la revisión debe priorizar a las autoridades y funcionarios con cargos de alta responsabilidad, enfocándose principalmente en títulos emitidos por instituciones de educación superior bajo sospecha.

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Control prioritario en los tres poderes del Estado

Duarte Penayo enfatizó la gravedad de la situación en el sistema universitario del país y propuso medidas inmediatas.

“El Ministerio de Educación está en condiciones de hacer una auditoría general en todos los poderes del Estado con títulos que tengan una duda, que provengan de instituciones que han eludido sistemáticamente los procesos de evaluación y sus obligaciones legales, que tienen carreras fantasma, que tienen unidades de negocios donde la simulación académica es la norma”, dijo en entrevista con 1080 AM.

Asimismo, remarcó que el inicio de esta fiscalización en el ámbito estatal sentaría un precedente determinante para ordenar el sistema.

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“Sería sano y sería aleccionador que empecemos por ahí (...) que por lo menos aquellos que tengan responsabilidades públicas se sometan a estos procesos de auditoría en la que se confirme realmente la legalidad de sus diplomas.”

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Cien mil títulos sin acreditación

Al ser consultado sobre el volumen de irregularidades detectadas por el organismo a su cargo, Duarte Penayo recordó las alarmantes cifras sobre la expedición de títulos en carreras no acreditadas por el órgano oficial.

“La Aneaes mostró que en los últimos tres años se han registrado más de cien mil títulos de carreras no acreditadas. Aneaes pidió la intervención de más de cien carreras de Derecho que las consideramos fuera de la ley y que operan de manera irregular”, contó.

El titular de la Aneaes apuntó además a la responsabilidad de los organismos estatales encargados del control y el registro documental, señalando que el problema trasciende a los casos individuales y responde a esquemas de corrupción arraigados.

“El registro de títulos del Ministerio de Educación ha funcionado históricamente como una caja de recaudación. Las cabezas tienen que ser cortadas y tienen que haber medidas firmes contra los responsables, porque esto no es una cuestión solamente de Hernán Rivas ni de la universidad. Acá hay complicidad de funcionarios, hay complicidad de roscas que trafican y que utilizan esto como una caja para la recaudación.”

Finalmente, confirmó que existen mecanismos legales para llevar a cabo esta revisión en conjunto con otras entidades de fiscalización y el propio Poder Legislativo.

“El Cones (Consejo Nacional de Educación Superior) tiene facultades en coordinación con el Ministerio de Educación, en coordinación con la Procuraduría, en coordinación con la Contraloría y con las demás instituciones encargadas. Hay una comisión sobre títulos falsos en el Congreso que está funcionando. Sería bueno también involucrar a esta comisión”, concluyó.

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