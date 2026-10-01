Analizan las falencias que desnuda el informe PISA y universidades públicas plantean cambios urgentes

Académicos y autoridades coincidieron en que los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) deben ser interpretados considerando el contexto social del país, reflejan problemas estructurales que requieren intervenciones concretas y mayores niveles de exigencia educativa.

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La Universidad Nacional de Pilar (UNP) reunió este jueves en un foro nacional a autoridades educativas, rectores, decanos, docentes y referentes de universidades públicas del país para analizar los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales y debatir sobre el futuro de la educación paraguaya.

El encuentro, denominado “Resultados PISA y el futuro de la educación paraguaya: evidencias, desafíos y compromisos desde la educación superior”, se desarrolló desde las 08:00 hasta el mediodía en el salón auditorio Escribano Arnulfo Quintana, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNP.

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Participaron el rector de la Universidad Nacional de Pilar y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos Ojeda; el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene; autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior, además de rectores, decanos y docentes de distintas universidades públicas.

Bajo desempeño en matemática, comprensión y razonamiento

Uno de los principales puntos de discusión fue el bajo desempeño de los estudiantes paraguayos evidenciado en evaluaciones como PISA, particularmente en matemática, comprensión y razonamiento.

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Los participantes señalaron que los resultados no pueden ser analizados únicamente desde una perspectiva estadística, sino que deben relacionarse con factores como pobreza, desigualdad, infraestructura, condiciones familiares, brecha digital y las características pluriculturales y bilingües del país.

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Durante el foro se planteó que las dificultades observadas en PISA también guardan relación con resultados obtenidos mediante otros sistemas de evaluación, como el SNEP, TERCE y ERCE, lo que, según los participantes, evidencia la necesidad de adoptar medidas concretas para mejorar los aprendizajes.

“No podemos desestimar los resultados”

La coordinadora de proyectos educativos de la UNP, Lida Valenzuela de Brul, sostuvo que los resultados deben ser asumidos desde una mirada crítica y científica, pero sin desconocer las señales que están proporcionando las diferentes evaluaciones.

Explicó que las mediciones estandarizadas tienen limitaciones y pueden resultar insuficientes para reflejar realidades educativas condicionadas por la pobreza, la brecha digital, las condiciones de infraestructura y el carácter pluricultural y bilingüe de la sociedad paraguaya.

Sin embargo, remarcó que existe una responsabilidad académica y social de ir más allá de la discusión sobre números y rankings y avanzar hacia respuestas concretas para mejorar los aprendizajes.

También destacó el desafío que representa preparar a los estudiantes para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada, incorporando herramientas como las pantallas y la inteligencia artificial, pero sin desplazar la interacción humana ni la formación integral.

Ríos pide mayor exigencia

El rector de la UNP, Víctor Ríos, coincidió en que, independientemente de los cuestionamientos metodológicos que puedan realizarse a PISA, existe un problema educativo que debe ser atendido.

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“Existe un problema crítico en materia educativa en Paraguay”, afirmó, señalando como prioridades el fortalecimiento de las competencias básicas en matemática, razonamiento lógico y pensamiento científico.

Ríos sostuvo que se necesitan métodos de intervención adecuados para mejorar el rendimiento de los estudiantes y señaló que los resultados de PISA no son un fenómeno aislado, ya que otras evaluaciones regionales y nacionales muestran tendencias similares, aun cuando incorporan factores contextuales.

El académico también planteó la necesidad de revisar los niveles de exigencia dentro del sistema educativo.

A su criterio, debe recuperarse la discusión sobre la posibilidad de que los estudiantes que no alcancen los aprendizajes requeridos tengan que repetir el grado, como ocurría en generaciones anteriores, aunque aclaró que el problema educativo es mucho más amplio.

Mencionó entre los factores que inciden en el aprendizaje la pobreza económica y social, las dificultades familiares y el uso excesivo de dispositivos digitales.

Sobre este último punto, sostuvo que las pantallas no deben ser descartadas, sino utilizadas como herramientas al servicio del aprendizaje.

“No para desechar las pantallas digitales, sino utilizarlas como instrumento que ayude al aprendizaje, no que lo impida”, expresó Ríos.

Plan Educacional 2050

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, destacó que el foro permitió recoger las inquietudes y propuestas de las comunidades educativas y de las universidades públicas.

Explicó que las conclusiones surgidas del encuentro serán consideradas como insumos para el diseño del Plan Educacional 2050, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración y contempla los diferentes niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior.

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Cohene valoró especialmente la participación de académicos y autoridades, al considerar que las propuestas surgidas desde las universidades permitirán incorporar diferentes perspectivas al proceso de construcción del nuevo plan.

El foro dejó así planteado un desafío que trasciende los resultados de una evaluación internacional: cómo transformar las políticas y prácticas educativas para que los estudiantes paraguayos logren aprendizajes efectivos, sin desconocer las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla la educación.