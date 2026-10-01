Atención abogados exprés: CSJ ultima relevamiento de funcionarios judiciales egresados de la Sudamericana

En la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, se abordó la situación de funcionarios judiciales supuestos “abogados exprés” de la Universidad Sudamericana, la misma que expidió el título falso de abogado al exsenador colorado cartista Hernán Rivas Román.

En el momento de plantear asuntos varios, el ministro Manuel Ramírez Candia se refirió a publicaciones periodísticas sobre funcionarios judiciales egresados de la mencionada institución que habría concluido la carrera de Derecho en tan solo 3 años.

“Hay publicaciones que hacen referencia a que aqui en entre el funcionariado público del Poder Judicial estarían funcionarios que tendrían títulos expedidos por una universidad bastante cuestionada en los títulos que expide y que habrían terminado su carrera de Derecho en 3 años, me refiero a la Sudamericana”, explicó.

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Acto seguido, Ramírez solicitó que se requiera a la Dirección de Recursos Humanos la nómina de funcionarios egresados de la Sudamericana, para el análisis correspondiente.

RRHH ultima informe sobre los egresados de la Sudamericana

“La solicitud es que se pida un informe a RRHH para verificar la cantidad de funcionarios que tienen títulos expedidos por esa universidad y eventualmente después, someter a un análisis de irregularidades”, dijo Ramírez.

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Ante la petición del ministro de la sala penal, el presidente Alberto Martínez Simón recordó que el informe se solicitó anteriormente, a pedido de la Contraloría General de de la República.

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Sobre el particular, el secretario general Alex Almada, quien también estuvo presente en la sesión, informó que ya cuentan con un informe parcial y que ahora están haciendo unos estudios complementarios, para su posterior conclusión.

El funcionario estimó que en unos dos días podrían concluir el reporte, que será compartido a cada ministro, antes de ser remitido a la entidad requriente.

Sin estudios pero con título, Hernán Rivas obtuvo matrícula de abogado

Una vez que cuente con el listado, la Corte Suprema de Justicia deberá verificar la situación de cada funcionario y en caso de verificar irregularidades, además de tomar las medidas pertinentes a nivel administrativo, deberá remitir los antecedentes a la Fiscalía, para la investigación correspondiente.

Recordemos que Hernán Rivas, munido de la documentación proveída por la Universidad Sudamericana, solicitó el 11 de junio de 2020 la expedición de su matrícula a través de la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Palacio de Justicia de Asunción.

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El 7 de julio del 2021, Hernán David Rivas Román juró como abogado ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica (+) y firmó el Acta N° 4.773 de esa fecha, en la que se dejaba prueba del juramento de desempeñar la profesión de abogado. El 11 de ese mes, presentó copia autenticada de su matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano que integró en representación tanto de Diputados como de Senadores.

El jueves 24 del corriente, el exlegislador cartista fue condenado a 8 años de cárcel por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, tras comprobarse que nunca cursó la carrera de abogado.

Al inicio de la sesión, los ministros estudiaron algunas ternas remitidas por el Consejo de la Magistradura. Tras la votación, la Corte designó jueza de Paz de Yuty a la abg. Leny Brizuela Alvarez y nombró defensores públicos.

Asimismo, los ministros nombraron defensores públicos a Noelia Brizuela Acosta (Pedro Juan Caballero), Silvia Rodríguez Esquivel (Asunción), Lina Silvera Colmán (Asunción) y Verónica Villalba Lezcano (Fernando de la Mora).