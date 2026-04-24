El cesado del JEM y más de 100 funcionarios también tienen título de la Sudamericana

Widilfo Arévalo Acevedo obtuvo el título de abogado en el 2013, cuando Hernán Rivas -en teoría- también estaba estudiando en la Universidad Sudamericana, al menos según su título que está siendo investigado por presunta ilegitimidad. Según los últimos datos, es relator de la Corte Suprema de Justicia pero estaba comisionado al Jurado de Enjuciamiento de Magistrados.

En las planillas de la Corte, figura con un salario de solo G. 11.160.000, pero en su última declaración jurada declaró ingresos de más de G. 22 millones. En el 2023 era “jefe” y tenía carácter de nombrado, designado a la dependencia del gabinete del ministro César Garay.

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Desde la Corte Suprema, luego de que el medio El Observador diera a conocer este hecho, el ministro Manuel Ramírez Candia indicó que solicitará un informe detallado de todos los funcionarios comisionados para estudiar sus salarios.

Paralelamente, después del mediodía se dio a conocer que la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, dispuso el cese del comisionamiento de Arévalo como director de gestión interna, por lo que ahora queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia nuevamente.

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¿Compañeros de Hernán Rivas?

Más de 100 funcionarios tendrían títulos de la Universidad Sudamericana, según lo confirmaron desde la oposición.

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En el listado aparecen de manera mayoritaria personas destinadas a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación.

También formarían parte funcionarios de la Cámara de Diputados, del ministerio de Hacienda (ahora Economía), Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y hasta del Trabajo, entre otros.

La mayoría está afiliada a la ANR, pero también hay personas vinculadas al Partido Liberal y a otros en menor medida. También hay algunos de la municipalidad de Luque.

Muchos de ellos tienen fechas de egreso del 2015, pese a que en teoría la promoción de Rivas, ese año, fue la última en Ciudad del Este.

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