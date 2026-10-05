Magín Benítez retiene la Intendencia de Villarrica con más de 6.000 votos de diferencia.

Con todas las mesas procesadas, Magín Benítez, de la Lista 10-Alianza Unidos por Villarrica, acumulaba 19.668 votos, equivalentes al 58,39%, mientras que Pilo Fanego, de la Lista 1-Partido Colorado, obtenía 13.248 votos, el 39,33%. La diferencia entre ambos candidatos era de 6.420 votos, mientras que el sistema registra un total de 33.682 sufragios computados.

El resultado marca la segunda victoria de Benítez en una elección municipal de Villarrica. El médico había llegado por primera vez a la Intendencia en las municipales de 2021, cuando enfrentó al entonces candidato colorado y exintendente Gustavo Navarro Arza.

En aquella elección, Benítez obtuvo alrededor de 15.000 votos frente a unos 9.900 de Navarro, con una diferencia superior a 5.000 sufragios. Su triunfo permitió al Partido Liberal recuperar la administración municipal después de 11 años de gobiernos colorados.

En su campaña, Benítez centró buena parte de su discurso en la necesidad de producir un cambio en la administración municipal y sostuvo que se enfrentaba a una estructura política que llevaba varios años al frente de la comuna.

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Cinco años después, el escenario volvió a plantear una disputa entre el liberalismo y la ANR. Benítez se presentó como candidato único del PLRA y además recibió el respaldo de otras fuerzas opositoras, que no presentaron postulantes propios para la Intendencia.

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En el otro frente, el Partido Colorado apostó por Rubén “Pilo” Fanego, concejal departamental y dirigente de Honor Colorado, quien contó con el respaldo del gobernador de Guairá, César Sosa. Fanego se impuso ampliamente en las internas coloradas de junio, con 12.609 votos, frente a los 2.744 de Alfredo Toledo y 372 de Jorge Alberto Cáceres Duarte.

La candidatura de Fanego quedó además respaldada por el proceso de reunificación de los distintos sectores colorados de Guairá. En julio, referentes de Honor Colorado y Colorado Añetete acordaron trabajar coordinadamente con miras a las municipales y conformaron un comando departamental para acompañar las candidaturas.

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Benítez, en tanto, llegó a la campaña buscando capitalizar las obras ejecutadas durante su primer periodo. Entre los proyectos destacados durante su administración estuvieron la recuperación de espacios del Parque Manuel Ortiz Guerrero, la nueva terminal de ómnibus y la reapertura del Teatro Municipal, que permaneció cerrado durante unos 15 años.

La campaña también estuvo marcada por cuestionamientos a la administración de Benítez. En mayo, la mayoría colorada de la Junta Municipal rechazó su ejecución presupuestaria de 2025, argumentando falta de documentación respaldatoria y señalando presuntos incumplimientos administrativos. Los concejales liberales defendieron la rendición.

Tras la renuncia de Benítez en julio para poder competir por la reelección, el colorado Ovidio Cuevas asumió temporalmente la Intendencia. La nueva administración anunció una revisión del corte administrativo y posteriormente denunció problemas financieros, deudas salariales y una elevada masa salarial, cuestionamientos que formaron parte del escenario político previo a las elecciones.

Pese a esos cuestionamientos, los resultados de este domingo muestran nuevamente a Benítez al frente de la Municipalidad. Con estos números, Benítez iniciará un segundo periodo al frente de la Municipalidad de Villarrica.