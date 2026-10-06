Juzgamiento de actas: estos son cuatro departamentos que ya proclamarían a sus autoridades

Si bien las elecciones municipales se realizaron el domingo y se tiene un resultado mediante la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el proceso para la confirmación de la elección de autoridades y su respectiva proclamación continúa.

En el TSJE se realiza el juzgamiento de las actas emitidas por las mesas receptoras de votos, los cuales primero pasan por cada uno de los juzgados electorales de cada localidad, que posteriormente los derivan al TSJE para su juzgamiento.

Miriam Cristaldo, presidenta del tribunal electoral de la capital, segunda sala, explicó que el juzgamiento se incluye en el cronograma electoral, el cual se está cumpliendo, ya que ayer recibieron todas las documentaciones correspondientes para iniciar hoy el proceso.

“Esto es un despliegue que se hace en una forma coordinada con distintas áreas. Si bien el juzgamiento es propio de los tribunales, vos ves el apoyo que tenemos que tener tanto el área informática, desde el que te pone los muebles, del que te instalan los equipos y con presencia de los apoderados, que es lo principal, porque nosotros no podemos trabajar sin que los apoderados estén en la apertura de las actas”, puntualizó.

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El procedimiento para el juzgamiento de actas

La presidenta del tribunal explicó que una vez que cuentan con la presencia de los apoderados de las agrupaciones políticas, proceden a abrir los sobres de cada distrito y realizan la proyección en una pantalla gigante de las actas correspondientes.

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Dijo que por el sistema que tienen ahora, avanzaron mucho en cuanto al tiempo para el juzgamiento, ya que se hace mucho más rápido.

“Con este sistema de todo este avance tecnológico que hemos tenido institucionalmente, se reduce muchísimo (el tiempo). Nosotros hemos comprobado en las elecciones que ya se implementó ese sistema, que prácticamente nosotros, que tenemos cuatro departamentos, somos el tribunal que tiene más distritos”, indicó.

Precisó que el tribunal a su cargo tiene 52 distritos divididos de la siguiente manera:

Cordillera : 20.

Paraguarí : 18.

Presidente Hayes : 10.

Boquerón: 4.

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“Para fin de semana ya vamos a tener proclamadas casi todas las autoridades, a no ser que haya algún inconveniente ajeno a lo que es nuestro trabajo. Pero con respecto a nuestro trabajo, para el fin de semana tendríamos ya prácticamente las 52 autoridades distritales proclamadas”, concluyó.