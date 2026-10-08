Temporal y granizadas disparan consultas por seguros para vehículos y viviendas

La tormenta con granizada del pasado sábado provocó un vertiginoso aumento en la demanda y consultas por seguros de vehículos e inmuebles en el país. Lorena Solís, vicepresidenta de la Asociación de Agentes de Seguros del Paraguay (AASP), confirmó que el sector trabaja intensamente para dar respuesta a la gran cantidad de personas afectadas en Asunción y el departamento Central.

Asimismo, la representante del sector llevó tranquilidad a los asegurados al aclarar que los reclamos se están recibiendo sin rigidez en los plazos habituales.

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En sentido, señaló que se comprende que muchos ciudadanos sufrieron la interrupción de sus comunicaciones o descubrieron los daños días después al volver a sus hogares.

“Existe una gran consideración por parte de todas las compañías en este hecho excepcional. El derecho del asegurado está intacto y las aseguradoras tienen la predisposición de recibir las denuncias sin tener en cuenta el plazo fijado por ley”, destacó Solís.

Tramitación digital y revisión de pólizas

Para agilizar los trámites y evitar aglomeraciones, los afectados no necesitan acudir de manera personal a las oficinas. La tecnología actual permite gestionar todo el reclamo de forma remota para mayor comodidad de los usuarios.

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“Hoy ya no es necesario hacer una gestión presencial. Desde el celular, a través de las aplicaciones o webs de las aseguradoras, podemos dejar el reclamo con las evidencias y cumplir con esta obligación”, explicó Solís.

Por otra parte, la profesional insistió en que cada cliente debe revisar la carátula de su póliza para conocer sus límites, ya que la protección contra granizo suele ser un adicional con diferentes topes o porcentajes de cobertura según la empresa.

El impacto en comercios: nuevos clientes tras temporal

El temporal no solo causó destrozos en automóviles, sino también en viviendas, comercios y grandes estructuras industriales. En estos casos, las pólizas de incendio suelen incluir una amplia protección contra vientos fuertes y eventos climáticos.

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Ante los pronósticos de más lluvias por el fenómeno de El Niño, este evento encendió las alarmas de la ciudadanía sobre la importancia de contar con un respaldo económico adecuado para proteger sus bienes.

“El seguro es una poderosa herramienta financiera que nos permite levantarnos de estas catástrofes. Si tenemos una buena cobertura vamos a poder salir adelante, porque el daño generalizado es enorme”, remarcó la vicepresidenta de la AASP.

Pérdidas estimadas: “Imposible dar cifras”

A pesar del volumen de casos, desde la asociación señalan que aún es muy pronto para consolidar los números globales del siniestro. Se estima que recién en un mes se tendrá una cifra exacta de las indemnizaciones totales desembolsadas por las empresas aseguradoras.

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En cuanto a los costos individuales, Solís calculó que reparar un vehículo sin seguro puede costar fácilmente unos 6 millones de guaraníes entre parabrisas y chapería. Por otra parte, un seguro de hogar contra todo riesgo ronda apenas entre 80.000 y 100.000 guaraníes mensuales.

“Un daño en un vehículo sin seguro afecta de manera importante la economía familiar, obligando a endeudarse o sacrificar ahorros. Debemos erradicar el concepto de que el seguro es un gasto; realmente es una inversión”, concluyó Solís.