Conferencia internacional abre programa de 4° aniversario del Club Veteranos de Prensa

La programación elaborada por el mes de aniversario del CVP tomó en cuenta una alianza con fines altruistas con Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP). En virtud de ella, la conferencia del uruguayo Ernesto Ortiz, vicepresidente de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en francés) y titular del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), tendrá lugar este jueves, a las 20:00, en el local propio de FAP recientemente inaugurado.

El mismo está ubicado en Prócer Teniente Pedro Alcántara 433 entre Padre de la Cruz Ortigoza y Padre José Félix González, de Asunción.

Ortiz se referirá al “Periodismo de Ayer, Hoy y Siempre”. El acceso será libre para quienes deseen participar de la disertación del periodista internacional, y solo deben acudir al sitio en el horario fijado para hacerlo.

El programa por los 4 años del CVP continuará el martes 20 del corriente mes con una misa a las 19:00 en la Catedral Metropolitana, ocasión en la que recordará a los socios de la entidad como también de FAP que fallecieron en el lapso de vida de la institución de aniversario.

La recordación será a los periodistas Octavio Gómez Ocampos, Carlos Ramón Areco, Mario Belén Moreira, Gregorio “Dino” Sanabria y Leonardo “Lucho” Oviedo, cuyos familiares fueron invitados a participar del acto litúrgico.

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Del mismo modo habrá una recordación para Máximo “Chimo” Rolón, Osvaldo Aquino, Andrés Rosa Torres y Alcides Sosa, futbolistas fallecidos en los últimos años.

El brindis por los 4 años del CVP será el jueves 22, en la sede de FAP, en tanto que el cierre de las actividades tendrá un enfoque social, dado que está prevista una donación de libros a dos escuelas públicas, que homenajean con sus nombres a un periodista y a un futbolista.

El martes 27, a las 9:00 se entregará un lote de libros con enfoque académico ala Escuela Básica N° 1031 “Santiago Leguizamón” de Luque, que recuerda al periodista que fue brutalmente asesinado por la mafia fronteriza en Pedro Juan Caballero, el 26 de abril (dia del periodista) de 1991.

Ese mismo día, a las 11:00, se hará lo propio en la Escuela Básica N° 14.472 “Óscar Daniel Santa Cruz” de Valle Apuá, Lambaré. Esta institución eterniza el nombre de quien fuera portero de Cerro Porteño, hermano de Roque Santa Cruz, cuya joven vida fue truncada por un accidente vehicular el 30 de enero de 2005.

Los libros son aportes de socios del CVP y de FAP y fundamentalmente de El Lector, que en su 55 aniversario, se prestó generosamente a apoyar la iniciativa, incluso con el mobiliario para la colocación de los volúmenes a ser entregados a las dos entidades educativas.

Estas actividades cuentan además con el respaldo del Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), el diario ABC Color y Radio Caritas.