Día del defensor público: la incansable lucha a favor de víctimas de la mafia de los pagarés

Como cada 12 de octubre, desde el año 2011, las defensoras y defensores públicos del Paraguay celebran su día, en conmemoración a la consolidación institucional de una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables: la promulgación de la Ley N.º 4423/11 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.

Desde febrero del año 2025 esa misión cobra más relevancia que nunca ante el asedio del esquema denominado mafia de los pagarés, con miles de víctimas en todo el territorio nacional que son asistidas, en su mayoría, por defensores públicos del fuero civil.

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Este nuevo esquema de estafa ha puesto en jaque la economía de miles de trabajadores, docentes, jubilados y empleados, tanto públicos como privados; ya que operaba mediante demandas irregulares, ejecuciones de deudas ya canceladas, títulos adulterados y notificaciones fantasma que derivaban en embargos compulsivos y descuentos desproporcionados sobre los salarios de humildes ciudadanos.

Frente a este panorama, las defensoras y defensores públicos de los fueros civiles y multifueros se convirtieron en la primera línea de contención y defensa de las víctimas del esquema criminal que, según acusaciones presentadas por el Ministerio Público, incluye a profesionales abogados, oficiales de Justicia, ujieres, actuarios y jueces de Paz.

Casos por mafia de los pagarés a cargo de defensores públicos

Entre los meses de enero y agosto de 2026, dentro del Fuero Civil la Defensa Pública registra un total de 1.845 casos judicializados por la “mafia de los pagarés” a nivel país, distribuidos en 507 del sexo masculino y 1.338 del sexo femenino, de los cuales 1.618 son adultos y 227 son adultos mayores.

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Dentro de los 1.845 casos, se tienen a 485 personas, lo que significa que un promedio de 4 juicios por persona aproximadamente, de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Gestión de Datos Misionales y Administrativos y el análisis técnico correspondiente del Departamento de Estadística, realizada en base a datos provenientes del Sistema de Indicadores de Acceso a Justicia (SIAJ).

El Ministerio de la Defensa Pública, que tiene al frente al defensor general Javier Dejesús Esquivel González, asiste a las miles de víctimas de la mafia de los pagarés con jornada de atención itinerante, asesoramiento masivo y la interposición de recursos estratégicos —como incidentes de nulidad, levantamientos de embargos y demandas de repetición de pagos indebidos—.

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Como consecuencia de la intervención de los defensores públicos, cientos de afectados por el esquema, desde educadores en el interior del país hasta funcionarios de distintos ministerios, han logrado frenar los embargos de salarios, recuperando así la paz económica y los fondos injustamente retenidos.

“Somos las voces de las personas más vulnerables”

El defensor público especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Martín Muñoz, quien acumula más de 28 años de labor ininterrumpida en el ámbito judicial, de los cuales 18 años son dentro de la Defensa Pública; señaló que el 2026 es un año de muchos desafíos, de cambios estratégicos dentro del Ministerio de la Defensa Pública.

“Somos las voces de las personas más vulnerables, no solo desde el punto económico sino, sobre todo, de los colectivos minoritarios como las parcialidades indígenas. Estamos firmes, fuertes y comprometidos con nuestro trabajo, buscando consolidarnos como una de la tres patas fundamentales dentro de sistema de Justicia en Paraguay”, resaltó Muñoz.

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Como desafío para el 2027 señaló la necesidad de nombrar más defensores público y otorgar un mayor presupuesto a la institución, puntos que según afirmó “son fundamentales”, teniendo en cuenta los cargos de defensores públicos vacantes y por la enorme litigiosidad, sobre todo en el fuero penal.

Defensa Pública “golpeó la mesa” por mafia de los pagarés

En cuanto a la asistencia que realizan los defensores públicos a las víctimas de la mafia de los pagarés, el defensor Martín Muñoz calificó como “gravísimo” lo que ocurrió con miles de paraguayos, quienes a su criterio se volvieron “esclavos de esa situación”, ya que fueron afectados en su nivel económico.

“Cuando saltó este esquema fue la Defensa Pública la que golpeó la mesa, resaltando la necesidad de contar con normativas y recursos para asistir y amparar a los paraguayos que estaban sufriendo las consecuencias”, remarcó Muñoz en charla con ABC.

En el marco de la lucha de Defensa Pública a favor de las víctimas de la mafia de los pagarés, resaltó la Ley N° 7614/2025 de Paraguay (“Que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”) que fue promulgada el 30 de diciembre de 2025.

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Muñoz destacó que la normativa es una herramienta clave para asistir a los miles de paraguayos que sufrieron las consecuencias del esquema perverso, ya que hoy ven en dicha ley “una luz de esperanza” a la terrible situación que les afecta.