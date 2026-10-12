“El Niño” golpea con fuerza a la horticultura y deja más de 170 hectáreas afectadas en Caaguazú

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dijo que se ha desplegado una campaña en todo el país para mitigar los efectos de “El Niño” en los cultivos.

“Hemos hecho una campaña bastante importante, recorriendo todo el país, todos los departamentos, reuniéndonos con autoridades locales, intendentes, gobernadores”, manifestó.

Asimismo, señaló que si bien algunos cultivos extensivos se benefician, las zonas bajas y la horticultura sufren el mayor impacto. Indicó que este sector involucra a pequeños productores vulnerables que ya reportan daños considerables por las inclemencias del tiempo.

Lea más: Suspenden cruce internacional en Mayor Otaño tras crecida del río Paraná

La fuerza del clima afectó con mayor fuerza al departamento de Caaguazú, considerado la principal despensa de hortalizas del país.

“Más de 170 hectáreas, que es mucho para la horticultura, son casi 700 familias afectadas y que de una u otra manera ahora sí ocasiona coyunturalmente una sobreoferta de producto”, detalló el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tomate es el producto más golpeado por El Niño, según el MAG

Por otro lado, Giménez explicó que el tomate es actualmente el producto más golpeado debido a la destrucción de más de 600 casetas de producción, lo que genera una sobreoferta momentánea ya que las frutas quedan expuestas directamente al sol.

Ante esta situación, el Gobierno ya comenzó a entregar asistencia directa a los agricultores afectados de la zona.

Lea más: Cómo cubrir el precio de la soja antes de que “El Niño” o la cotización decidan por vos

“Le entregamos insumos, acá los insumos principales serían los fertilizantes y la reconstruir las casetas”, afirmó, añadiendo que también se dialogó con entes crediticios para reprogramar deudas de los pequeños emprendedores.

MAG busca asegurar que productores puedan comercializar sus cosechas

Pese al temporal, el ministro descartó que se vaya a recurrir masivamente a la importación de tomate para abastecer el mercado local, alegando que cuentan con una producción planificada y que retomarán las ruedas de negocios con supermercados para estabilizar la comercialización interna.

En otro punto, el ministro reconoció que el presupuesto del MAG sufrió recortes importantes en los últimos años. Sin embargo, aclaró que se prioriza mantener la cobertura de asistencia a los productores mediante una agricultura comercial más competitiva y de comercio.

“Nosotros necesitamos en nuestro país es hacer que nuestros productores puedan comercializar sus productos. Nosotros estamos hablando de una agricultura de comercio, una agricultura más competitiva, no de subsistencia, porque creemos en la capacidad productiva de nuestros, de nuestra gente, de nuestros productores, pero de una u otra manera va a ir afectando”, enfatizó.

Asimismo, el titular de la cartera agropecuaria señaló que el objetivo principal es garantizar que las familias rurales puedan comercializar sus cosechas de manera sostenible.

Ministro del MAG respalda postura de Pedro Alliana

En el ámbito político, Giménez se refirió a las tensiones surgidas en torno a la conformación de la chapa presidencial del movimiento Honor Colorado. Al respecto, respaldó firmemente la postura de Pedro Alliana al defender su autonomía para elegir a su compañero de fórmula.

El ministro calificó como una decisión valiente que el candidato presidencial tenga la libertad de definir a su dupla sin presiones externas: “Él tiene que elegir su dupla presidencial, pues no estamos hablando de alguien que va a acompañar 5 años y es importante”, argumentó.

Giménez advirtió que imponer figuras genera preocupación e incomodidad para gobernar de manera eficiente en un periodo corto. “Uno tiene que tener la confianza de la persona más cercana para ejercer políticas públicas en nuestro país”, sostuvo sobre el valor de la lealtad política.

Lea más: Alliana visita el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos: ¿Qué mensaje escribió?

Con esto, el ministro cerró filas en torno a la conducción partidaria y priorizó el trabajo regional de los dirigentes hacia las próximas elecciones.