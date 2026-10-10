Impasse en HC se arregla o “se rompe bien” cuando Cartes, Peña y Alliana definan posturas, afirma Maidana

Respecto a la disputa interna en Honor Colorado por imponer al candidato a la vicepresidencia de la República, Maidana fue tajante al señalar que la pugna no se resolverá con una medición o encuesta, sino que se definirá cuando los máximos referentes del sector se sienten a negociar.

Maidana sostuvo que la situación en el movimiento “se soluciona o se rompe bien, porque en la política no hay punto medio, entre Horacio Manuel Cartes Jara, Santiago Peña y Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez y a partir de allí avanzar”.

En el plano personal, el legislador manifestó su preferencia por Juan Carlos Baruja, al destacar que se ha mantenido fiel al oficialismo y que cuenta con el respaldo de los últimos números electorales.

“Creo que aparece mejor posicionado a la luz de los resultados electorales de Juan Carlos Baruja con respecto a Raúl Latorre y con respecto al gobernador de Guairá, César Sosa”, expresó.

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No obstante, reconoció que todo aspirante a la presidencia debe gozar de la libertad necesaria para elegir a su compañero de fórmula en función de la confianza mutua. Sin embargo, enfatizó que dicha figura debe sumar votos en todo el territorio nacional y en los principales bastiones electorales, y no únicamente en sus departamentos de origen; de lo contrario, advirtió que la alianza sería como un matrimonio forzado.

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¿Qué balance dejó la ANR tras las elecciones en el país?

Durante una entrevista en el programa No tiene Nombre, transmitido por ABC TV, el senador oficialista analizó el desempeño de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de los sectores de la oposición tras las recientes elecciones municipales. En ese sentido, resaltó la victoria en su departamento, Misiones, donde el Partido Colorado incrementó su cantidad de intendencias.

El parlamentario valoró estos logros electorales a pesar de que durante la presente administración del presidente Santiago Peña se ha recortado una cantidad sustancial de recursos a los municipios. Precisó que apenas entre 25 y 30 municipios en todo el Paraguay cuentan con la autarquía y los fondos suficientes para implementar políticas públicas y ser sometidos a una exigencia de gestión rigurosa.

En contrapartida, admitió que la gran mayoría de las municipalidades del país se debate en la miseria e incluso tropieza con severas dificultades para cumplir con el pago de salarios. Como muestra de ello, recordó que la ciudad de Coronel Oviedo sufrió la pérdida de G. 5.000 millones. Ante esta realidad, indicó que tras el proceso electoral el oficialismo tiene la responsabilidad de promover proyectos legislativos para dotar a los municipios de un mayor presupuesto.

Al comparar estos comicios con las elecciones generales de 2023, Maidana remarcó que, si en aquel momento la suma de todos los votos de la oposición superaba a la ANR, en esta contienda municipal el total de sufragios colorados sobrepasó con amplios márgenes a las fuerzas no coloradas.

¿Por qué la dirigencia colorada busca un candidato de tradición para Asunción?

Al analizar el escenario electoral en la Capital, el senador oficialista realizó diversas observaciones y afirmó que el electorado colorado pretendía un candidato de trayectoria política para enfrentar a Soledad Núñez, perfil con el que finalmente no contaron. Recordó que la opción ideal era el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien declinó el ofrecimiento.

Maidana explicó que dirigentes como Silvio “Beto” Ovelar propusieron a Luis Fernando Bernal por su capacidad de liderazgo; sin embargo, el “comando nacional de Honor Colorado” terminó optando por Camilo Pérez. Ante el señalamiento de que fue el propio Horacio Cartes quien escogió a Pérez, el senador le restó dramatismo a la versión y argumentó que cualquier percepción de imposición quedó desestimada al ganar este la interna frente a Arnaldo Samaniego, a lo que se suma la evidencia histórica de que la “estructura” no garantiza por sí sola la victoria.

Por último, Maidana reflexionó sobre la dinámica cambiante de la política paraguaya. Recordó que en 2013 la dirigencia buscaba una figura que la retornara al poder y optó por un empresario como Horacio Cartes; en 2018 exigió el regreso de un político tradicional y eligió a Mario Abdo Benítez; mientras que tras la pandemia se apoyó a un perfil técnico y económico como el de Santiago Peña para dinamizar la economía.

“Pero ahora, definitivamente, pero no hay duda de que la gente quiere, y por sobre todas las cosas, las bases del Partido Colorado quieren un político de tradición, de raza, de trayectoria, para estas mediciones, para estas justas eleccionarias, y creo que por ahí habrá pasado lo de Asunción”, sentenció.