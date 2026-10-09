Alliana visita el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos: ¿Qué mensaje escribió?

Pedro Alliana, vicepresidente de la República y virtual candidato presidencial del cartismo, continúa con su intensa agenda diplomática en Israel entre apretones de manos, fotografías oficiales y la firma de convenios de cooperación cuyos beneficios directos y tangibles para el Paraguay aún resultan un misterio.

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¿Qué lugares sagrados visitó Pedro Alliana en Jerusalén?

En el marco de esta gira oficial, Alliana y la Vicepresidencia de la República difundieron una serie de fotografías del segundo del Poder Ejecutivo mientras recorría los sitios emblemáticos de la fe.

“Tuve la bendición de visitar el Santo Sepulcro, lugar sagrado para nosotros los cristianos, donde Jesús fue sepultado y resucitó”, expresó Alliana desde sus redes sociales.

¿Qué mensaje dejó el vicepresidente paraguayo en el Santo Sepulcro?

Asimismo, el precandidato detalló las intenciones de su emotivo recorrido por el recinto histórico: “Oré por nuestro querido Paraguay, por todas las familias paraguayas y, por supuesto, por mi propia familia. Que Dios bendiga y proteja siempre a nuestro pueblo”, señaló.

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Este recinto es considerado el lugar más sagrado del cristianismo y se erige como el centro de peregrinación cristiana más relevante desde el siglo IV, debido a que, según la tradición, allí se encuentra la tumba vacía de Jesús.

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¿Por qué es relevante la visita de Pedro Alliana al Muro de los Lamentos?

En otro momento del trayecto, visitó la Ciudad Vieja y el Muro de los Lamentos. “Tuve la oportunidad de recorrer la Ciudad Vieja de Jerusalén, un lugar lleno de historia y de profundo significado religioso para judíos, cristianos y musulmanes”, destacó.

“También visité el Muro de los Lamentos, un lugar sagrado para el pueblo judío, donde compartí un momento de fe, respeto y reflexión. Una experiencia que voy a recordar siempre”, expresó finalmente en internet.

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Su breve mensaje, que contrastaba con escritos más largos, dejados en el lugar de fe, fue, “Paz y mucho amor al querido Pueblo Judío. Con mucho cariño y admiración po (sic) su lucha. Pedro Alliana Vicepresidente del Paraguay 08/10/2026”.

Se reunió con funcionarios diplomáticos

Por otra parte, Alliana también visitó la Embajada de Paraguay en Jerusalén, donde mantuvo un encuentro con los funcionarios de la legación diplomática.

Durante la visita agradeció a los integrantes de la representación paraguaya por el trabajo que realizan y los instó “a continuar fortaleciendo los vínculos con Israel, promoviendo nuevas inversiones y oportunidades de cooperación”.

Según el parte oficial, Alliana señaló “la importancia de que la gestión diplomática contribuya a generar beneficios concretos para el país y mejores oportunidades para las familias paraguayas”.