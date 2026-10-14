Detergente de oro: reposo médico de Nenecho vuelve a trabar preliminar

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia hizo lugar al pedido de la defensa y suspendió la audiencia preliminar del ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), acusado de supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “detergente de oro”, quien presentó un certificado de reposo médico y solicitó la postergación de la diligencia.

La solicitud de suspensión fue planteada ayer (martes 13) bajo patrocinio del Abg. Claudio Lovera, representante legal de Nenecho Rodríguez, acusado junto a otras 14 personas el 3 de setiembre de 2025 por los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta. Es decir, hace más de un año que se viene dilatando la preliminar en relación al político cartista.

Lea más: Detergente de oro: audiencia clave para Nenecho por desvío de G. 1.808 millones

Ahora el juzgado a cargo de la causa deberá fijar nueva fecha para sustanciar la audiencia, en la que se debe resolver si Nenecho va a juicio oral como solicita el Ministerio Público.

Con relación al acusado César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal de Asunción y ex intendente interino de la municipalidad capitalina, sí inició la preliminar y el juzgado analizará si remite a instancia de juicio oral la causa del también señalado por la Fiscalía como supuesto integrante del esquema criminal.

Perjuicio de G. 1.808 millones con “detergente de oro”

La Fiscalía sostiene en la acusación que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los citados años, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detergente de oro: Corte destraba causa contra Nenecho y otro acusado

Sobre el punto el Ministerio Público agrega que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

Sobre dicho punto la acusación fiscal destaca que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

Lea más: Detergente de oro: Wilfrido Cáceres va a juicio por presunta lesión de confianza

Las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Nenecho fue “cabecilla” del esquema, según Fiscalía

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltan que Nenecho “era la máxima autoridad por encima de los demás funcionarios en la toma de decisiones y principalmente referente a las acciones a ser realizadas con el fin de prevenir y mitigar la situación de propagación del virus mortal”.

Al respecto la acusación señala que Nenecho ubicó estratégicamente a personas de su confianza en altos cargos, como la señora Nidia López en la Dirección General de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres; y a Wilfrido Cáceres como director general de la Dirección General de Administración y Finanzas.

La hipótesis fiscal destaca puntualmente el Artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, que dispone que la administración del Fondo Municipal para la gestión y reducción de riesgos corresponde al Intendente, en ese caso Óscar Rodríguez, y se facultaba mediante poder de subordinación la delegación de la ordenación de los gastos al Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres Municipal.

Teniendo en cuenta este punto, los fiscales concluyen en la acusación que el poder de administración de recursos del fondo en cuestión, como también de cualquier recurso municipal es atribución única y especial del intendente, es decir, en este caso de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Lea más: Nenecho fue “cabecilla” en compra de “detergente de oro”, según la Fiscalía

Esta atribución se refuerza con los pedidos de transferencia de los fondos solicitados por una subordinada de Nenecho, la directora de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres Municipal, Nidia López, para el pago a los proveedores, según indica parte del requerimiento conclusivo.