Detergente de oro: audiencia clave para Nenecho por desvío de G. 1.808 millones

Para este miércoles 14 de octubre, a las 8:30, está prevista la audiencia preliminar del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, acusado de presunta lesión de confianza y asociación criminal por el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, entre los años 2020 y 2021.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia convocó para la misma fecha al acusado César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal de Asunción y exintendente interino de la municipalidad capitalina, quien también está señalado por la Fiscalía como supuesto integrante del esquema criminal.

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La presente causa estuvo trabada por 10 meses en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre setiembre de 2025 y julio del corriente año, debido a una recusación presentada por la defensa de Ojeda Figueredo en contra de los miembros del Tribunal de Apelación, Primera Sala, Mario Camilo Torres y Silvana Luraghi.

El 3 de setiembre de 2025 los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron la acusación contra Nenecho, César Ojeda y otras 14 personas por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

“Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los citados años, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

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Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

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Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.

Ex “mano derecha” de Nenecho afrontará juicio

El acusado Wilfrido Adrián Cáceres Flores, ex jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, afrontará juicio oral por el caso detergente de oro. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia el pasado 7 de julio.

El magistrado admitió la acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

Por otro lado, Estigarribia rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y la inclusión probatoria de una pericia técnica, planteados por la defensa en la audiencia preliminar que inició ayer y finalizó este martes con la decisión del juzgado.

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Wilfrido Cáceres afronta otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto a su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, y otras dos personas. En dicha causa el juicio oral está programado para el lunes 1 de febrero de 2027.