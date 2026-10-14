IPS presenta plataforma “Especialidades” para facilitar acceso a atención médica de asegurados

El Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la nueva administración de Derlis León, presenta una nueva plataforma de cartera de servicios para facilitar el acceso a la atención médica. Esto se da en el marco del compromiso del nuevo titular de fortalecer la respuesta del sistema sanitario y brindar mejores servicios de atención al asegurado.

Asimismo, prometió solucionar la falta de insumos y medicamentos en un plazo de entre tres y cuatro semanas. Con estas premisas, la institución pone en marcha una nueva plataforma puesta a disposición de los asegurados: “Especialidades”.

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La información que brindará esta plataforma permitirá a los usuarios acceder a los datos sobre especialistas disponibles en la institución, organizados por día y horario.

Iniciativa busca evitar traslados innecesarios entre hospitales

A través de esta herramienta, los asegurados pueden buscar por hospital, especialidad, médico o prestación, conociendo exactamente dónde y cuándo acceder al servicio que necesitan.

La iniciativa busca evitar traslados innecesarios entre hospitales y puestos sanitarios, facilitando el acceso a la información y contribuyendo a una atención más organizada, accesible y eficiente.

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Además, la plataforma permitirá avanzar en la planificación de mecanismos de agendamiento de estudios y otras prestaciones, cuyos detalles serán dados a conocer próximamente.

Cientos de asegurados se quejan de la mala gestión y administración

Este nuevo avance se da tras los constantes reclamos de los asegurados que esperan horas por una atención, lo cual impulsó a la institución a mejorar el software de gestión e incluso se plantea el uso de inteligencia artificial para optimizar el flujo de consultas médicas.

En el IPS persiste una realidad que golpea los pasillos de sus distintos centros asistenciales: a diario, cientos de asegurados se quejan de la mala gestión y administración en las consultas médicas, enfrentándose a un sistema lento y saturado donde algunos pacientes deben esperar por horas para ser atendidos.

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A pesar de los avances en materia de software, la institución aún enfrenta un obstáculo operativo considerable: si bien los tableros permiten medir la productividad general de los profesionales, todavía persisten serias dificultades para registrar con exactitud el tiempo real de atención que se dedica a cada paciente.