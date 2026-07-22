IPS planea usar inteligencia artificial para optimizar las consultas

En medio del constante cuestionamiento a la eficiencia del seguro social, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó ayer, en sesión, los avances tecnológicos destinados a mejorar el flujo de atención médica. Se manifestó la intención de utilizar inteligencia artificial como apoyo para agilizar el análisis de datos, superar las limitaciones del trabajo manual y mejorar la calidad de las atenciones.

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Durante la reunión, liderada por Isaías Fretes como presidente del IPS, la Dirección de Tecnología e Información presentó un informe sobre el uso del software de gestión institucional, el Sistema de Información en Salud (SIH), enfocado en la creación de tableros de control para medir el rendimiento de las consultas y trazar un camino hacia una toma de decisiones más acertadas.

En el IPS, persiste una realidad que golpea los pasillos de sus distintos centros asistenciales. A diario, cientos de asegurados se quejan de la mala gestión y administración en las consultas médicas, enfrentándose a un sistema lento y saturado. Algunos pacientes deben esperar por horas para ser atendidos.

IPS plantea tableros de control y trazabilidad de datos

El informe presentado por Ana Solís, de la Dirección de Tecnología, detalló la implementación de nuevos tableros con indicadores clave de desempeño. La funcionaria aseguró que estas herramientas digitales están permitiendo observar con mayor precisión la cantidad de consultas realizadas en toda la red asistencial, diferenciando entre aquellas que concluyeron de manera efectiva, las que fueron canceladas y los casos de pacientes ausentes.

Solís aseveró que el objetivo es dotar al IPS de una trazabilidad de datos confiable, que sirva como base para la planificación estratégica y la corrección de cuellos de botella en la atención. Adicionalmente, afirmó que se incorporaron métricas vinculadas a la cantidad de recetas expedidas, buscando contrastar la productividad médica con el flujo real de atenciones.

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Durante la sesión se indicó que actualmente, debido al déficit de personal médico, principalmente, el personal de salud se encuentra operando en condiciones de alta presión, lidiando constantemente con una sobredemanda que supera los límites establecidos. Se resaltó que muchas veces, los profesionales atienden a más pacientes de los asignados por turno debido a la insistencia de personas que golpean las puertas pidiendo una receta o una atención urgente para familiares enfermos.

IPS plantea uso de inteligencia artificial

A pesar de los avances en materia de software, la exposición dejó al descubierto un obstáculo operativo considerable: si bien los tableros permiten medir la productividad general de los profesionales, la institución aún enfrenta serias dificultades para registrar con exactitud el tiempo real de atención que se dedica a cada paciente.

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Juan Carlos Frutos, gerente de Tecnología, advirtió que muchos profesionales médicos no cierran las consultas de forma individualizada a medida que atienden a los asegurados. En su lugar, debido al ritmo acelerado de trabajo, marcan el estado de “finalizado” recién al término de toda su jornada laboral. “Sí podemos medir hoy la productividad, pero no el tiempo que se le dedica a cada paciente”, sostuvo Frutos.

El gerente de Tecnología agregó: “Se está buscando apoyo externo para usar inteligencia artificial como apoyo a este trabajo. Realmente el volumen de información, atendiendo la cantidad de pacientes y la envergadura de la institución, hace difícil que un trabajo manual pueda llevar a una buena decisión o información”.

Las autoridades del Consejo destacaron que el Sistema de Información en Salud cuenta con un volumen masivo de información que históricamente no ha sido explotado a su máxima capacidad, por lo que el uso de estas herramientas informáticas y la posible incorporación de apoyo externo en el análisis de datos se perfilan como pasos necesarios para modernizar la gestión y dar solución a los cuellos de botella en la atención.

IPS iniciará capacitación en el uso del sistema como clave para el cambio

El Consejo de Administración y las áreas técnicas coincidieron en que el problema no radica exclusivamente en fallas del sistema informático, sino en la necesidad imperiosa de instruir adecuadamente al personal que lo manipula en el día a día.

Frutos enfatizó que los médicos y el personal administrativo necesitan un acompañamiento constante y capacitación en el uso correcto de las herramientas del SIH. Esto incluye no solo el cierre oportuno de las consultas, sino también el registro correcto de situaciones particulares, como el marcado de pacientes que finalmente no acuden a su cita médica.

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“A veces el médico no pone ‘no acude al paciente’, a veces cierran datos como una consulta que se hizo y el paciente realmente no acudió”, cuestionó Ana Solís.

Las autoridades acordaron que se implementarán cursos en línea e instrucción in situ para facilitar la labor del personal. Los miembros del Consejo coincidieron en que la mejora continua de la plataforma digital es un requisito indispensable para devolver la eficiencia a un sistema de salud que los asegurados exigen y necesitan con urgencia.