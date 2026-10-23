Títulos falsos: “el negocio de la salud en Paraguay mueve alrededor de 500 millones de dólares”, denuncia el contralor

En un informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) a la comisión del Senado encargada de monitorear casos de títulos universitarios falsos, se devela que, entre 2023 y 2026, uno de cada cinco títulos registrados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presenta irregularidades graves. Ante este esquema sin control, la Contraloría derivó 1.082 casos a la Fiscalía.

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“Yo creo que esta es la mayor crisis educativa de los últimos tiempos. Llegamos a un nivel de inmoralidad en donde la gente accede a títulos sin siquiera haber cursado absolutamente nada. En estos casos, estas 1.000 personas probablemente imprimieron nomás un cartón y habrán sobornado a algún funcionario del MEC para que le reconocieran el título”, reflexionó el contralor general, Camilo Benítez.

La cifra surge del análisis a una muestra de 1.766 expedientes de seis universidades -casi todas privadas-, donde CGR, detectó que el MEC, registró oficialmente 331 títulos (el 18,7%). Por ende, uno de cada cinco, con serias irregularidades entre el 2023 y el 2026, es decir, durante la gestión de su titular, Luis Ramírez.

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“Después estas personas ya accedieron a los cargos. Hoy tenemos a 850 que son profesores y que le están enseñando a nuestros chicos en el sistema público. Son personas que no hicieron ningún día de clase. Entonces, es perverso”, reflexionó el Contralor.

El negocio de medicina

Camilo Benítez profundizó en que se siguen habilitando facultades de medicina y otras ciencias de la salud sin ningún tipo de control. “Acá en esta muestra (el informe) hay 150 egresados de salud que tienen títulos sin haber tenido la práctica y que ya están en el sistema de salud. A mí me escriben muchísimo gente que está enchufada con este tema”, refirió el Contralor.

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En ese sentido, comentó que recibe denuncias de diversas partes del país sobre personal de salud que está ejerciendo pero que demuestra no tener conocimiento de los procedimientos que deben realizar. “Me escriben y me dicen que en tal lugar, hay una enfermera que no sabe nada. En otro lugar hay un médico que no sabe nada y que todo el pueblo conoce porque trabaja junto a otra persona pero que no entiende nada. Es un tema que es muy complejo, pero creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad todos”, advirtió.

Según los datos recavados por su institución, dijo que el ‘negocio de la salud’ en Paraguay mueve alrededor de 500 millones de dólares al año en nuestro país. “¿Por qué nos entusiasmamos mucho? Porque trae mucho dinero a Paraguay. Hoy creo que hay 50.000 brasileños estudiando en Paraguay y están viviendo acá hace decenas de años. Yo lo único que digo es que se controle que la calidad sea buena”, recalcó.

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El mismo ilustró que hay toda una cadena enfocada en los estudiantes extranjeros que vienen al país. “Ellos vienen, alquilan una casita o un departamento en un edificio del centro de Asunción o en Ciudad del Este, se van a comer a un restaurante de la zona, dejan una platita al mozo. Entonces todo eso genera un movimiento en la economía que es muy deseable. Pero si no hay un control de calidad de la educación, si no tienen práctica hospitalaria, en realidad estamos sacando médicos sin capacidad”, graficó.

Agregó que a consecuencia de la mala formación, la mayoría de estos estudiantes no pasa el examen de “revalida” para poder ejercer en el Brasil, entonces se quedan en Paraguay donde tiene un título habilitante. “La gente te dice; ‘no, ellos se van a ir de vuelta a Brasil. Y puede ser que no. Acá van a tener su título habilitante para el ejercicio de medicina. Y esa gente se va a quedar acá. El futuro es incierto. Por eso es que yo estoy tomando tantas responsabilidades”, insistió.

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Endurecer los controles

Finalmente, Camilo Benitez lamentó que luego de tantas denuncias realizadas, ningún organismo de control del ámbito educativo haya realizado los controles y aplicado las sanciones correspondientes. “Solamente pido que el CONES haga su trabajo. Hasta ahora, en esta industria no se ha dado ninguna clausura. Ninguna sola, ante todas estas evidencias. Ninguna intervención a ninguna universidad ni a ninguna carrera. Cero”, lanzó.

“Yo entiendo que hay grupos de poder enormes que están invirtiendo en este negocio. Y me parece excelente. Yo lo único que digo es que se controle que la calidad sea buena. Yo no digo que no se haga el negocio. Ojalá Paraguay sea Columbia, ojalá se convierta en una Córdoba que es una ciudad universitaria, pero con los controles debidos”, subrayó Benítez.

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Instó a todos los sectores de la sociedad a involucrarse y solicitar información respecto de a donde van a enviar a estudiar a sus hijos. “Tenemos que sentarnos toda la sociedad paraguaya a pensar en esto, porque estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos con este asunto, en especial con lo de la salud”, concluyó.