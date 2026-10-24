Niñas y mujeres con discapacidad exigen retirar materiales del programa EASE del MEC

Una serie de cuestionamientos tanto por legisladores, como por organizaciones de la sociedad civil se dieron a conocer esta semana por los polémicos materiales del programa de EASE del MEC, ya que promueven estereotipos de género, imponen patrones de conducta y vestimenta a las alumnas e incluyen una valoración benevolente sobre el ascenso del nazismo y hasta hacen una comparación con una persona con síndrome de down.

Ante las críticas, el ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que algunos pasajes deben modificarse, aunque señaló que los materiales todavía están en etapa piloto.

Ante esto, el colectivo Discafempy emitió un comunicado en el que se pronunció contra el machismo, la violencia, la manipulación histórica, la discriminación y la instumentalización de la discapacidad.

“Levantamos nuestra voz de manera categórica, firme y sin matices ante la gravedad de los contenidos difundidos en materiales educativos oficiales. No callaremos ante un sistema que pretende retroceder hacia modelos de adoctrinamiento, subordinación y manipulación ideológica”, inician en el documento que dieron a conocer a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

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Los puntos que rechazan desde Discafempy

El primer punto que rechazan es la comparación manipuladora e instrumental de la discapacidad, condenan enfáticamente lo que consideran la aberración pedagógica de contrastar la figura de Adolf Hitler con la de una niña con Síndrome de Down bajo la dicotomía simplista y distorsionada del «malo» contra la «buenita».

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“Esta narrativa resulta profundamente perversa e inaceptable por dos razones fundamentales. 1. Infantilización y estereotipo del «ángel pasivo»: reducir a las personas con discapacidad –y en particular a las niñas– al rol de seres pacíficos, «buenitos» o desprovistos de voz, capacidad de decisión y autonomía propia las despoja de su condición de sujetas de derechos, perpetuando una mirada paternalista, condescendiente y de sumisión. 2. Uso instrumental y chantaje moral: utilizar la discapacidad como un mero recurso retórico o «contrapeso moral» para suavizar o contextualizar a un criminal de guerra no solo carece de rigor pedagógico, sino que constituye una falta de respeto gravísima a la dignidad de la niñez con discapacidad", señalan.

También rechazan el blanqueamiento del fascismo y del horror histórico, ya que resulta éticamente inadmisible que en textos destinados a formar a nuestra infancia se filtren miradas que relativicen o blanqueen a figuras del fascismo.

Recuerdan que las personas con discapacidad fueron históricamente las primeras víctimas del exterminio, la eugenesia y la persecución bajo el régimen nazi, por lo que consideran que legitimar o banalizar estas atrocidades en las aulas públicas es un atentado directo contra la memoria histórica, la dignidad humana y el derecho a una educación rigurosa.

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Alerta y rechazo a la perpetuación de la cultura machista y la violencia

También expresan su oposición rotunda a cualquier material didáctico que promueva la pasividad, la obediencia ciega y el sometimiento en las niñas y mujeres, mientras naturaliza la imposición, el dominio y la agresividad en los varones.

“Denunciamos con fuerza que esta pedagogía no hace más que alimentar y normalizar la cultura machista, la cual es la raíz directa de las múltiples violencias que sufrimos y de los alarmantes índices de feminicidios en nuestra sociedad”, resaltan.

Agregan que si permiten que hoy se inculque esta visión retrógrada a nuestros niños, niñas y jóvenes, se estará cimentando a futuro una cultura machista aún más arraigada, violenta e insertada estructuralmente en la comunidad, por lo que sostienen que la educación no puede ser un vehículo para perpetuar el machismo ni la violencia de género, debe ser una herramienta de transformación, fundamentada en la igualdad real, el respeto mutuo, la autonomía y la liberación. “Educar para someter y violentar, no es educar”, critican.

Piden responsabilidad e impulso a un buen recomienzo, ya que aseguran que no es un error menor, ni un simple tropiezo técnico, si no un atentado contra el futuro de nuestra niñez.

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Exigen los siguientes puntos:

La retirada e inhabilitación inmediata de todo material que promueva la discriminación, el machismo, la violencia de género, la instrumentalización de la discapacidad o la banalización del autoritarismo.

La investigación y depuración formal de responsabilidades pedagógicas e institucionales de quienes redactaron, revisaron y aprobaron semejantes contenidos.

La participación activa, directa y vinculante de las organizaciones de la sociedad civil en general, a fin de garantizar la representación específica de las organizaciones de y para personas con discapacidad en la validación ética, metodológica y social de los contenidos escolares.

“¡Por una educación liberadora, humana, crítica, sin machismo y profundamente ética! Sin cultura machista, no hay violencia ni feminicidios. ¡Ni un paso atrás en nuestros derechos!“, concluye el documento.