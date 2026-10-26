Caso Guillermo Moral: supuesto financista seguirá en prisión hasta su preliminar

El presunto financista del crimen del teniente coronel Guillermo Moral, Jorge Guillén Bogado (44 años), continuará privado de libertad, así lo dispuso la jueza penal de garantías Cynthia Paola Lovera Brítez. El militar fue testigo clave en el proceso penal que derivó en la condena de Luis Belotto y su esposa Alba Lidia, por soborno y otros hechos, al hacer llegar un celular al acusado Miguel “Tío Rico” Insfrán.

Si bien los fiscales Alejandro Cardozo, Christian Ortiz y José Martín Morínigo pidieron el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén, la magistrada resolvió mantener la prisión preventiva del mismo porque su situación procesal aún no fue discutida en la audiencia preliminar, a realizarse el 3 de noviembre a las 8:45.

Lea más: Asesinato de Guillermo Moral: Fiscalía pide sobreseimiento del presunto financista

El pasado 22 de octubre, la defensa de Jorge Guillén, ejercida por las abogadas Zully Villalba y Jaqueline Álvarez, solicitó la revisión de medida cautelar y la revocatoria de la prisión preventiva de su cliente. Jorge Guillén Bogado fue detenido el 16 de octubre de 2025, en un allanamiento realizado en Ciudad del Este.

En ese sentido, las defensoras fundamentaron su pedido en que “hoy existe una variación sustancial de las circunstancias procesales” pues la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Guillén, tras “analizar las transferencias, extracciones de datos y las declaraciones recabadas”, para concluir que “no existen elementos objetivos que vinculen a Jorge Guillén Bogado con la organización logística del hecho investigado”.

Lea más: Caso Guillermo Moral: supuesto financista de sicariato seguirá en prisión

Por su parte, la representación fiscal señaló que la investigación está cerrada y “a la luz de la falta de certeza a la cual se arribó esta representación pública, considera viable el pedido de la defensa”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Por qué la Fiscalía pidió el sobreseimiento del presunto financista?

En el escrito conclusivo presentado a las 15:26 de este sábado 17 de octubre, los fiscales del caso solicitan el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado argumentando que la primera hipótesis manejada por el Ministerio Público es que el imputado habría recibido el trabajo de realizar la muerte por encargo, de personas aún desconocidas, y se encargó de la logística, a fin de que los supuestos autores materiales pudieran cometer el hecho.

La sospecha inicial era que Jorge Guillén habría solicitado a su sobrino Ángel González Guillén que envíe dinero vía transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por los supuestos sicarios, identificados como Alexander Rojas (fallecido el 27 de octubre de 2025) y Rogelio Lemuel Díaz.

Lea más: Caso Guillermo Moral: supuesto financista de sicariato seguirá en prisión

Sin embargo, según fundamentan los fiscales en el requerimiento conclusivo, a raíz de las investigaciones y tras un minucioso análisis de las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos en concepto de logística para cometer el homicidio, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que el denominador común es Carlos Antonio Báez, alias Lulú.

De acuerdo con la argumentación del equipo fiscal, fue Lulú la persona que solicitó a Ángel González Guillén, Marco Antonio Florentín y Luis Fernando Guillén que realicen transferencias a las cuentas de los autores del homicidio doloso.

Pericia de celulares es clave para la Fiscalía en el caso Guillermo Moral

La convicción de la Fiscalía sobre la no participación de Jorge Guillén Bogado en el asesinato del Tte. Cnel. Guillermo Moral, se basa en los informes de extracción de datos realizado por el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, en los que se verificó que el número utilizado por Ángel González Guillén no tuvo interacción con el número utilizado por Guillén Bogado.

Empero, la pericia encontró una interacción con otro número, el cual estaba siendo utilizado por Carlos Antonio Báez Guillen, alias “Lulú” y también se encontró que en el directorio del teléfono analizado se hallaba el contacto de “Lemu”, figurando el número utilizado por Rogelio Lemuel Díaz Brítez, con quien se observó que hubo contacto.

Lea más: Peña promulga ley de ascenso póstumo a Guillermo Moral, militar asesinado por sicarios

“No existió interacción entre el número telefónico del imputado Jorge Guillén Bogado y los demás implicados. Por el contrario, se constató una comunicación fluida y constante entre Ángel González Guillén y Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, en el periodo crítico de los hechos”, resalta parte del pedido de sobreseimiento definitivo.

En conclusión, la fiscalía resalta que hubo variación de la hipótesis fáctica inicial, donde se señalaba a Jorge Guillén Bogado como el organizador logístico del hecho punible. Sin embargo, ante las nuevas evidencias (extracción de datos y declaraciones) se prueba que las órdenes para la transferencia de dinero, destinado a los autores materiales, provinieron directamente de Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, y no del procesado Jorge Guillén Bogado.

Testigo “clave” fue acribillado frente a la Facultad de Derecho

El teniente coronel del Ejército Paraguayo Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años, fue ultimado de un balazo en el pecho el 2 de octubre de 2025 en un atentado perpetrado por dos sicarios en motocicleta frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ubicada en el barrio Trinidad, Asunción.

Lea más: Hace un año, la mafia silenció al teniente coronel Guillermo Moral en Asunción

Recordemos que Moral había evitado el ingreso de un celular oculto en una encomienda para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, acusado en la investigación abierta a partir del megaoperativo A Ultranza Py en su lugar de reclusión en la prisión militar de Viñas Cue, en mayo de 2023.

Como consecuencia de la denuncia que realizó Moral de tentativa de soborno (G. 10 millones), fueron procesados y posteriormente condenados al abogado Miguel Mendieta, defensor de Insfrán, el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto, quienes actuaron de intermediarios del primero.