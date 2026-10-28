Juicio a Cucho y Ulises por caso Berilo, a cargo del Tribunal Especializado

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por los jueces Inés Galarza, Pablino Barreto (presidente) y Juan Dávalos estará a cargo del juicio a los acusados por el caso Berilo, entre ellos en supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado (ANR).

Así resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, que como argumento principal señala que la causa Berilo fue elevada a juicio oral en fecha 31 de marzo de 2026, es decir, cuando ya estaba vigente el fuero especializado, que rige desde el 1 de julio de 2020.

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La acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la audiencia preliminar por la fiscal Lorena Ledesma, fue admitida por el juez de Garantías Miguel Palacios, quien ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el magistrado dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Cucho y Ulises, principales acusados por el caso Berilo

La fiscalía sostiene que para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

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La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en la audiencia preliminar.

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Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

La agente del Ministerio Público afirmó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

Acusados que van a juicio por el esquema Berilo

Los demás acusados que van a juicio oral son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

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También serán juzgados por el caso Berilo los acusados Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

Según la acusación del Ministerio Público la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

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Ahora el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado debe fijar fecha para el inicio del juicio oral y público a los acusados por el caso Berilo.